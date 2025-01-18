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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀眾直球對決苗博雅「怎沒譴責賴清德」　25分鐘辯論死刑存廢獲讚

記者黃翊婷／綜合報導

死囚黃麟凱16日晚間伏法，社會民主黨議員苗博雅因過去支持廢死立場鮮明，成為網友關注焦點。苗博雅昨日（17日）晚間開設直播談論藍委刪預算議題，沒想到最後開放觀眾call in時，一名暱稱為阿鴻的網友直接正面提問苗博雅對於黃麟凱伏法一事的看法，甚至問了2次，「那妳這次怎麼沒有譴責賴清德總統呢？」雙方因而展開長達25分鐘的辯論。

苗博雅在直播中與觀眾討論廢死議題長達25分鐘。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）

▲苗博雅在直播中與觀眾討論廢死議題。（圖／翻攝自YouTube／苗博雅）

苗博雅17日晚間在YouTube頻道開設直播，主題是探討藍營立委惡整預算的事情，但最後開放觀眾call in時，一名暱稱為阿鴻的網友直接表明想討論死刑議題。阿鴻表示，苗博雅主張廢死，大家都知道，但他覺得不能雙標，因為苗之前罵前總統馬英九死刑是為了救民調，這次卻沒有第一時間發聲，「那妳這次怎麼沒有譴責賴清德總統呢？」而且網友詢問立場時，苗也沒有針對問題回答。

苗博雅回應，她在2024年9月20日的臉書貼文中就已經做了公開表態，死刑存廢是一個激烈的議題，公民有言論自由，任何人都可以對大法官的判決發表意見跟批評，但是大法官的職責是守護憲法，不受到任何政黨力量的干涉或施壓，「大家都知道我對死刑存廢有長期明確的立場，但是在個人的立場之前，還有更重大的社會跟國家的利益。」

苗博雅表示，她願意用公職的身分公開承諾，「我會擱置個人的偏好，無論大法官的判決結果如何，我會尊重憲法賦予大法官的權力」；接著她話鋒一轉反問阿鴻，在憲判字第8號判決出來之後，對於所有死刑判決、執行、程序以及每個人該有的反應，是否依舊完全不變？

苗博雅強調，她的立場從未變過，也不避諱談論廢死議題，過去也發布過許多影片討論這個議題，但在現在這個時間點有人跑來問她支持還是反對死刑，顯然是明知故問，更不是真的想聽她的想法，其實就是要拿她的話來當往後政治攻擊的素材，「我為什麼要配合演出？」

其他「觀戰」的網友們看完苗博雅與阿鴻長達25分的辯論，紛紛留言表示非常精彩，大家還不忘誇讚阿鴻勇敢，「阿鴻很勇敢，願意打電話很棒啊」、「阿鴻敢面對不同意見的人」、「阿鴻很厲害，至少敢上來提問溝通」、「難得有來踢館的，其實很不錯」、「此集最有意思的阿鴻」。

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