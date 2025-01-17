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苗博雅沉默21.5小時回應扯羅智強　網灌爆臉書：廢死變裝死

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

▲社會民主黨議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

死囚黃麟凱16日晚間伏法，支持廢死的社會民主黨議員苗博雅成為許多網友關注的對象，甚至有人翻出他2015年說「不該拿死囚的血暖民調」的文章反批。然而，苗博雅沉默21.5小時後發文，卻說「這個國家，有更重要的事」，引起大批網友不滿。

苗博雅17日晚間7時36分發文，全文未針對「不該拿死囚的血暖民調」一事回應，反而開頭提及國民黨立委羅智強的助理曾想拍攝他對於死刑的看法，諷刺對方並不想溝通，而是透過他的言論進行剪輯、下標來攻擊。

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▲▼苗博雅「不該拿死囚的血來暖民調」　網朝聖過去發文：複習。（圖／翻攝苗博雅臉書）

▲黃麟凱伏法後，網友朝聖苗博雅2015年的文章。（圖／翻攝苗博雅臉書）

苗博雅表示，她的YT頻道中有許多影片提及自己對於死刑的看法，「匿名的側翼粉專網軍，想要我回嘴，好拿去寫標題、剪影片，讓他們做政治攻擊素材，恐怕要失望了。該講的都講過，大法官也有判決了。我不會配合你們演出。這個國家，有更重要的事」，直言就是近日朝野的預算刪減攻防。

由於全文未提及被不斷轉傳的「不該拿死囚的血暖民調」一事，網友看完紛紛留言，「我就問你，賴清德有拿人民的血來暖民調嗎」、「阿苗加油，努力雙標」、「顧左右而言他，暖」、「想了一天，就這？」「雅雅果然沒讓我失望，聞君一席話，如聽一席話，棒棒」、「已經不是廢死，是裝死了」、「好了啦，問A答B你最會」、「苗頭不對，沉默是金」、「阿苗～果然是政治天才，閃避直接點滿避重就輕回答」、「苗叔叔，都已經2025年了，你還在跳針羅智強」。

去年立委選前一星期，我在鐵馬掃街。有一個人突然從路邊竄出，對我說「我想問你對死刑的看法」。 他反覆跳針提一些重複的問題。旁邊還有個人，拿著手機對著我拍。 後來我認出，他是我的競選對手羅智強的助理。專長是拍抖音短影片。 （他跳針糾纏的全...

苗博雅 MiaoPoya 發佈於 2025年1月17日 星期五

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