苗博雅發文了！「這個國家有更重要的事」

▲苗博雅在臉書上發文，分享直播連結。（資料照／記者袁茵攝）



記者柯振中／綜合報導

死囚黃麟凱16日晚間伏法，引起了社會討論，社會民主黨議員苗博雅過去廢死立場鮮明，過去也曾在臉書貼文，發表對執行死刑的看法，令外界相當好奇，這次黃麟凱執行後，苗是否也會發文。時隔約一天左右，苗博雅17日在臉書上發文，不過內容與黃麟凱的死刑無關，而是分享晚間10點的直播連結，並稱「這個國家，有更重要的事」。

苗博雅17日晚間在臉書上發文，指稱去年選立委前一周，她進行鐵馬掃街時，有人突然竄出，想詢問她對死刑的看法，並且反覆跳針重複的問題，「旁邊還有個人，拿著手機對著我拍。」

苗博雅提到，後來她認出，原來跳針者是競選對手羅智強的助理，這位助理的專長是拍攝抖音短片，「從那天之後，我領悟到一個道理：有些從來不聽你講話的人，一直叫你講話，不是真的想討論事情。只是想從你的回應，抓一句話、寫一個標題、剪30秒的影片，拿來攻擊你。」

▼苗博雅過去的貼文近期被挖出，外界好奇她是否會針對黃麟凱的死刑發表看法。（圖／翻攝苗博雅臉書）



苗博雅說，若真的想聽她說對死刑的看法，她的頻道有許多影片，清楚交代了想法，「匿名的側翼粉專網軍，想要我回嘴，好拿去寫標題、剪影片，讓他們做政治攻擊素材，恐怕要失望了。該講的都講過，大法官也有判決了。我不會配合你們演出。這個國家，有更重要的事。」

苗博雅出，「大藍小藍聯手提出超過3000件刪減預算的案子」，她仔細拜讀以後，發現荒謬絕倫的瞎提案，「浮濫編列預算，被刪減是活該，唬爛亂刪預算，被罵爆是應該。今天下午，立法院通過第一波預算刪減939.75億，下星期還有第二波刪減案要表決。今晚我會加開一場直播，讓大家看看大藍小藍的真實水準。」