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上海傳健身房30員工被賣到緬甸　上司「獎勵員旅」騙出國淪豬仔

▲▼人口販運,人口買賣,囚禁,綁架。（圖／取自Pixabay）

▲上海傳健身房30多員工被賣到緬甸淪豬仔，背後主謀竟是公司區經理。（圖／翻攝自Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

緬甸詐騙擄人事件頻傳，全球至少有6千人被困在緬甸詐騙園區，甚至連中國演員王星都曾經被綁走。有中國網友爆料，上海有一間健身房日前以員工旅遊名義，組織了30多名員工到泰國旅遊，沒想到所有人最後都被賣到緬甸淪為「豬仔」。

▲▼傳上海健身房逾30員工被上司出賣　稱赴泰旅遊實為賣豬仔至詐騙園區。（圖／翻攝自微博）

▲▼傳上海健身房逾30員工被上司出賣　稱赴泰旅遊實為賣豬仔至詐騙園區。（圖／翻攝自微博）

▲中國網友爆料上海某健身房員工被賣到緬甸詐騙園區。（圖／翻攝自微博）

根據《香港01》報導，爆料的中國網友指稱，發生事件的健身房在上海番禺路，健身房前陣子突然結束營業，他的朋友原本打算買下自己經營，結果有人告訴朋友，那間店的店長跟店員30多人去年下半年被公司區經理賣了，區經理以員工旅遊名義將人騙到泰國，結果所有人都被賣到緬甸當豬仔。

另一位網友也說，被點名的健身房去年開始就陸續傳出經營異常，例如許多分店不斷被合併或停業。還有網友證稱，這間位在番禺路的健身房是去年8月關店，店長和員工全部被區經理騙到深圳某店工作半年，然後年底說獎勵到泰國旅遊，結果全部被賣掉，「當時還沒有王星這檔事，才都沒有防備」。

報導指稱，這些被賣掉員工目前被關在緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）的阿波羅園區，不過事件曝光至今，中國政府目前仍未有任何回應，沒有證實也沒有否認。

▼網路上流傳疑似受害人傳訊息求助的截圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼傳上海健身房逾30員工被上司出賣　稱赴泰旅遊實為賣豬仔至詐騙園區。（圖／翻攝自微博）

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