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女遭詐千萬！騙子不只假扮布萊德彼特　「冒充基努李維」行蹤曝光

▲法國女子以為和在布萊德彼特談戀愛，遭詐騙83萬歐元。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

法國一名53歲女子陷入戀愛詐騙騙局，以為在和好萊塢男星布萊德彼特（Brad Pitt）談戀愛，被騙走83萬歐元（約新台幣2814萬元）。針對此案，Find My Scammer網站循線揪出這名騙子所在位置就在奈及利亞，至少有34人受害，且如今假扮的是另一名好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）。

▲▼好萊塢巨星基努李維（Keanu Reeves）。（圖／達志影像／美聯社）

▲騙子最新假扮的人是好萊塢巨星基努李維。（圖／達志影像／美聯社）

每日郵報報導，Find My Scammer網站創辦人馬爾萬（Marwan Ouarab）協助受害的法國女子Anne尋找詐騙嫌犯，利用她提供的資訊聯繫對方，發送陷阱連結訊息，只要點擊就能存取對方手機。馬爾萬宣稱，行動非常成功，團隊發現這名騙子的身分，以及在奈及利亞進行詐騙活動的地址。

不只如此，馬爾萬也說，這名騙子正假扮成另一名好萊塢男星基努李維，騙取其他人的錢財，光是在冒充布萊德彼特的裝置上，就有34名受害者。馬爾萬已經聯繫奈及利亞當局，並承諾會把手中掌握到的所有資訊交出。

法國受害女子Anne是一名室內設計師，接受法國電視一台（TF1）節目「從七至八」（Seven to Eight）談及這起案件，吸引全國關注。Anne表示，她一度以為自己是在跟布萊德彼特談戀愛，且這段關係持續超過1年，但對方假裝需要支付醫療費用，還稱銀行帳戶因離婚訴訟程序遭到凍結，成功騙走她的畢生積蓄，金額達83萬歐元（約新台幣2814萬元），還與丈夫離婚。

▲騙子不斷傳照片給Anne，假裝需要支付醫療費用，騙走Anne畢生積蓄。（圖／翻攝自X）

「我像個傻子一樣付錢，每次我心生懷疑的時候，他總能消除我的疑慮」，這一切直到Anne看到真正的布萊德彼特與女友伊恩斯德拉蒙（Ines De Ramon）的照片登上媒體版面時，她終於恍然大悟，這才意識到墜入一場精心策畫的騙局。

後來，Anne因為嚴重憂鬱症住院，節目播出後引來不少嘲諷。TF1事後表示，為了保護受害當事人，決定從平台撤下訪問片段。目前相關部門已展開調查，但尚不清楚她被騙走的這些錢是否能夠追回。

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