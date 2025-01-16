鹹粥嬤跪求幫見孫　陸委會：已有31台人涉詐在陸被捕

▲鹹粥嬤見到海基會、陸委會人員，當場下跪懇求。（圖／記者唐詠絮攝）



記者蔡紹堅／台北報導

彰化鹹粥阿嬤的金孫20歲黃姓男子因涉詐騙案被山西公安拘留，鹹粥阿嬤16日向陸委會、海基會的人員下跪，希望政府能協助她到對岸探望孫子。對此，陸委會發言人梁文傑表示，會盡量提供阿嬤一切必要的協助，其孫涉及的是詐騙案件，會在中共法律許可的範圍內提供必要協助。

梁文傑在例行記者會上提到，今天陸委會有派人探視阿嬤，會盡量提供家屬一切必要的協助。

梁文傑指出，鹹粥阿嬤的孫子涉及的是詐騙案件，陸委會將在中共法律許可的範圍提供必要協助，「這件案子算是比較典型的，涉及詐騙在中國大陸被逮捕的案件。」

▼鹹粥嬤金孫涉詐被公安逮捕。

梁文傑說，最近以來，國人赴陸遭拘留、盤查或是涉案被捕的事件有增加趨勢，尤其是詐騙案件，據陸委會掌握，2024年1月至今，至少有31名國人因從事詐騙或擔任詐騙車手，在大陸被中共公安逮捕，「這些案件，政府相關單位都有透過既有的機制向陸方確認現況，並視情況提供家屬必要協助。」

梁文傑強調，若國人有接獲自稱是中共的官員或律師來與家屬聯繫，稱家人被逮捕、拘留等，無法確認真偽或擔心是詐騙的話，可立刻向警方、陸委會或海基會來反映，政府會提供相關協助。

梁文傑還說，詐騙集團常用微信傳遞訊息，要提醒國人，不要以為微信的通訊是安全的，因為微信對中共而言是完全透明的，中共公安都可以掌握，「詐騙集團的人還沒踏進大陸，公安可能已經做好逮捕的準備。」

▼山西公安寄來的拘留通知書。

