滑臉書「2狀況」幾乎絕跡！一票有感：前陣子檢舉到手痠

▲臉書上的名人詐騙廣告似乎變少了。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

之前有段時間，臉書常會出現名人詐騙廣告。網紅律師林智群稍早便發文直呼，「誰說數發部沒做事？」不知道大家是否有注意到，這幾個月已經很少看到名人詐騙廣告，難道「一堆人不知道，就是沒做事？」貼文曝光後，引發討論。

林智群在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上發文表示，不知道大家是否有注意到，這幾個月來，不管是名人詐騙廣告，還是一頁式詐騙，都幾乎絕跡，「誰說數發部沒做事？」他指出，數發部找臉書、找Google開會，還提供白名單，在通報24小時內下架有問題的網頁，「一堆人不知道，就是沒做事？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智群接著說，數發部在技術上發展數位簽章平台、法律上訂定規則，另外也要求臉書要進行實名認證，所以現在很多一頁式廣告都不見了，「一堆人不知道，就是沒做事？」台灣每天會碰到上百萬次的試探和網路攻擊，且大多都是針對政府部門的電腦系統和網站，這些也是靠數發部擋下的，「一堆人不知道，就是沒做事？」

林智群還在留言處表示，有時一、兩個網站被駭客入侵，但其他網站都沒問題，數發部就會被質疑，但大家有沒有想過，如果沒有數發部，「被駭客入侵的網站會這麼少嗎？」

其他網友看到文章後，紛紛回應「沒講沒發現，最近真的少很多，前一陣子爆炸多，封鎖封不完」、「很明顯，少很多」、「前陣子瘋狂檢舉詐騙廣告到手痠，這陣子突然都沒了，數發部真的有在做事」、「一個公司最沒聲音就是資訊部了，只有在網路斷了、電腦中毒了才會有他們的存在感」、「這就是資訊人員的悲哀啊，沒事情的時候就說資訊人員很閒，也不想想是背後花了多少人力物力才能維持，一直是背景角色，一旦有事就被拿出來鞭」。

【更多新聞】

►銀行帳戶無法開通！他求助「專員」試了11次 結果50萬飛了

►帶日本人吃鼎泰豐！她大讚「1服務」很棒：發高薪就是有價值

►不只捐50萬！李多慧還花15萬「送粉絲禮物」 網見1舉動：熱淚盈眶