賣門號、帳戶詐團說好酬勞「15萬變1萬」　男吃悶虧還被追償788萬

圖文／鏡週刊

台中林姓男子3年前將1支手機門號和2本銀行帳戶、網銀帳號、密碼賣給詐騙集團，去年林男的網銀帳號被列警示帳戶，車手無法領款。詐團通知林去臨櫃提領90萬元，當林前往銀行領錢，被埋伏警員逮獲。林男辯稱詐團說好要給的至少15萬元報酬，他只拿到1萬7,100元，很冤枉。台中地院依洗錢防制法判林男2年，今（17日）民事庭再判林男應賠償齊姓被害人500萬元，另有9名被害人另求償共288萬元，正訴訟中。

判決指出，2022年3月8日，林男將1支遠傳門號手機以100元代價賣給不詳詐團成員。同年10月至11月間，在臺南市區某大樓地下室，林男又將一銀、遠東銀行2家帳戶存摺、網銀帳號、密碼、金融卡等交付給詐團成員，約定好酬勞會有15萬到18萬元不等。

該詐團隨後以LINE通訊軟體暱稱「李思琪」、「Robinhood-黃經理」傳給不知情投資人佯稱：可於「Robinhood」投資網站進行投資獲利；或以LINE通訊軟體暱稱「BTMIN客戶經理王柏霖」、「BTMIN思慧L」對不知情投資人佯稱：可於「BTMIN CRYPTO SERVIC ES LIMITED」投資網站進行虛擬貨幣投資獲利。齊姓男子等10名被害人不知有詐，陸續將2,000元到500萬元不等，匯入林男帳戶中，總額達788萬2,000元。最後投資金額，石沉大海，詐團從此無訊息。

經台中檢警循線查獲林男涉案，林男辯稱他賣手機門號給詐團，只拿到100元，2個帳戶最後也只拿到1萬7,000元。台中地院審結，刑事部分，林男被依洗錢防制法判有期徒刑2 年，民事部分，台中地院先判林男應賠償齊姓被害人500萬元，另有9名被害人求償共288萬2,000元，另案審理中。



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