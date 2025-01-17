　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

賣門號、帳戶詐團說好酬勞「15萬變1萬」　男吃悶虧還被追償788萬

男子賣門號、帳戶給詐團只拿1萬，卻被追償788萬元。

圖文／鏡週刊

台中林姓男子3年前將1支手機門號和2本銀行帳戶、網銀帳號、密碼賣給詐騙集團，去年林男的網銀帳號被列警示帳戶，車手無法領款。詐團通知林去臨櫃提領90萬元，當林前往銀行領錢，被埋伏警員逮獲。林男辯稱詐團說好要給的至少15萬元報酬，他只拿到1萬7,100元，很冤枉。台中地院依洗錢防制法判林男2年，今（17日）民事庭再判林男應賠償齊姓被害人500萬元，另有9名被害人另求償共288萬元，正訴訟中。

判決指出，2022年3月8日，林男將1支遠傳門號手機以100元代價賣給不詳詐團成員。同年10月至11月間，在臺南市區某大樓地下室，林男又將一銀、遠東銀行2家帳戶存摺、網銀帳號、密碼、金融卡等交付給詐團成員，約定好酬勞會有15萬到18萬元不等。

該詐團隨後以LINE通訊軟體暱稱「李思琪」、「Robinhood-黃經理」傳給不知情投資人佯稱：可於「Robinhood」投資網站進行投資獲利；或以LINE通訊軟體暱稱「BTMIN客戶經理王柏霖」、「BTMIN思慧L」對不知情投資人佯稱：可於「BTMIN CRYPTO SERVIC ES LIMITED」投資網站進行虛擬貨幣投資獲利。齊姓男子等10名被害人不知有詐，陸續將2,000元到500萬元不等，匯入林男帳戶中，總額達788萬2,000元。最後投資金額，石沉大海，詐團從此無訊息。

經台中檢警循線查獲林男涉案，林男辯稱他賣手機門號給詐團，只拿到100元，2個帳戶最後也只拿到1萬7,000元。台中地院審結，刑事部分，林男被依洗錢防制法判有期徒刑2 年，民事部分，台中地院先判林男應賠償齊姓被害人500萬元，另有9名被害人求償共288萬2,000元，另案審理中。


更多鏡週刊報導
敦煌文化精髓一次看！先嗇宮過年辦展　李乾龍盼推中華文化之美
樁腳賄選站台35分鐘被告當選無效　江啟臣：我還沒登記參選！一審駁回
【死囚槍決】強調死刑合憲　賴清德慰問受害者家屬：這麼多年辛苦了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
五月天阿信突被公然強吻！
鹿哈宣布求婚成功！陸網全看錯：怎不是關曉彤
黃仁勳尾牙喊話：會發超過33萬元紅包
廢死聯盟執行長曾被問「若妳家人被殺」！6字回應：我真的不知道
苗博雅沉默21.5小時回應扯羅智強　網灌爆臉書：廢死變裝死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賣門號、帳戶詐團說好酬勞「15萬變1萬」　男吃悶虧還被追償788萬

新北警斬金行動瓦解詐團　成效彰顯署長張榮興親赴嘉勉

台中小隊長疑洩密被帶走　檢調偵訊中

黃麟凱勒斃女友反問：關我啥事？　刑警「4靈魂拷問」讓他崩潰認罪

黃麟凱拖到22：02才槍決伏法！原來辯護律師團突然接連出招

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

消防特搜大隊成立　陳其邁：滿足重型搜救量能守護市民安全

驚悚數字！2車變道起糾紛　2煞球棒辣椒水狂K猛噴...2hrs落網

快訊／2億元交保！郭哲敏確定回家陪名模妻過年　檢方抗告遭駁回

快訊／林昱珉退伍了！頂三分頭步出金六結：祝大家新年快樂

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

腰力全開再來個大字形開腳落水　忍者不是誰都能當的...

剛出生寶寶聽到要見媽　秒睜眼睛露出靦腆笑容

賣門號、帳戶詐團說好酬勞「15萬變1萬」　男吃悶虧還被追償788萬

新北警斬金行動瓦解詐團　成效彰顯署長張榮興親赴嘉勉

台中小隊長疑洩密被帶走　檢調偵訊中

黃麟凱勒斃女友反問：關我啥事？　刑警「4靈魂拷問」讓他崩潰認罪

黃麟凱拖到22：02才槍決伏法！原來辯護律師團突然接連出招

趕著吃麥當勞？台中美籍男「拖鞋卡油門」　暴衝撞破停車場圍牆

消防特搜大隊成立　陳其邁：滿足重型搜救量能守護市民安全

驚悚數字！2車變道起糾紛　2煞球棒辣椒水狂K猛噴...2hrs落網

快訊／2億元交保！郭哲敏確定回家陪名模妻過年　檢方抗告遭駁回

快訊／林昱珉退伍了！頂三分頭步出金六結：祝大家新年快樂

與魏哲家共進午餐！黃仁勳曝談話內容「合作研究矽光子」

大陸將恢復來台旅遊！盧秀燕邀福建少棒小將帶爸媽訪台中

黃聖依認了「已與富商尪楊子分開」！　親口證實：拿回個人財產

「證件妹」吳佳穎出手超快又準　自認與從小練跆拳道有關

五月天高雄免費唱「阿信突被公然強吻」全場暴動　犯人身份曝光了

富邦證券海外股票平台　上架百檔「虛擬資產ETF」

賣門號、帳戶詐團說好酬勞「15萬變1萬」　男吃悶虧還被追償788萬

S級女優小宵虎南雪地脫了！「比基尼炸出豪乳」　網暈：超火辣

三立集團尾牙席開133桌　玖壹壹三缺一建志在家帶小孩

全場高唱「台灣尚勇」！黃仁勳尾牙喊話：會發超過33萬元紅包

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

社會熱門新聞

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

黃麟凱絞殺母女槍決伏法　王爸反應曝光

即／「黃麟凱遺體」抵達板橋殯儀館

更多熱門

相關新聞

日電視台醜聞　女主播被逼「性上納」陪大老闆

日電視台醜聞　女主播被逼「性上納」陪大老闆

日本男星中居正廣、松本人志接連爆出接受女主播「性上納」的醜聞，並付出高額和解金，而現在事件越演越烈，《富士電視台》被指責，公司內部這種「性上納」惡俗已存在多年，整個女主播班底，都被公司拿來當酒店妹使用。

「香腸嘴魚」現世　被視為邪物原因曝光

「香腸嘴魚」現世　被視為邪物原因曝光

全球罩杯排名！台灣妹子慘輸中國

全球罩杯排名！台灣妹子慘輸中國

女遭詐2800萬！騙子假冒巨星　行蹤曝光

女遭詐2800萬！騙子假冒巨星　行蹤曝光

泰勒絲施壓？《到我們為止》案外案

泰勒絲施壓？《到我們為止》案外案

關鍵字：

鏡週刊詐團詐騙集團詐騙警示帳戶車手

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面