快訊／國會表決戰「通案先登場」　中央政府總預算確定刪939億起跳

▲立法院院會表決總預算通案部分。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（17日）處理中央政府總預算案「通案刪減部分」，朝野也為此進行表決大戰，最終在國民黨、民眾黨立委聯手合作下，總刪減數939億元7,500萬元（約3%），其餘個別委員提約800案，待下周一院會處理。通案刪除部分，數位發展部、國家通訊傳播委員會全數刪除，而原本引起反彈的刪除各機關水電費10%，在野黨則縮手，將教育部所屬各級學校及各級公共圖書館、博物館、美術館、中央研究院、各科學園區管理局除外。

針對中央各機關及所屬通案刪減用途別項目如下：第一、大陸地區旅費：除現行法律明文規定支出不刪外，數位發展部、國家通訊傳播委員會全數刪除，中央研究院與國家科學及技術委員會、警政署及所屬、移民署統刪30%，其餘統刪80%，其中國立故宮博物院、大陸委員會、教育部、國民及學前教育署、體育署、國家圖書館、國家教育研究院、臺灣高等檢察署、調查局、疾病管制署、食品藥物管理署、海巡署及所屬以其他項目刪減替代，科目自行調整。

第二、國外旅費及出國教育訓練費：除現行法律明文規定支出不刪外，數位發展部、國家通訊傳播委員會及監察院全數刪除；外交部、領事事務局、國家安全會議、國防部、國防部及所屬、警政署及所屬、消防署及所屬、體育署、移民署、建築研究所、空中勤務總隊、海巡署及所屬、中央警察大學、中研院、青年發展署、僑務委員會、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局、國家科學及技術委員會、審計部與調查局統刪15%，均不得流用，其餘統刪60%。

其中總統府、行政院、公務人力發展學院、國家發展委員會、核能安全委員會及所屬、國家文官學院及所屬、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國家教育研究院、交通部、民用航空局、中央氣象署、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、疾病管制署、食品藥物管理署、中央健康保險署、國民健康署、社會及家庭署、氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署、國家環境研究院、金融監督管理委員會、海洋委員會、海洋保育署、國家海洋研究院改以其他項目刪減替代，科目自行調整。

各機關國内旅費部分，在野黨原提案刪除60%，引起反彈後，改為中央研究院、國家科學及技術委員會與審計部統刪15%，其餘統刪20%，均不得流用。水電費則統刪10%，教育部所屬各級學校及各級公共圖書館、博物館、美術館、中央研究院、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局除外。

另外，特別費統刪60%，委辦費10%，軍事裝備及設施3%、一般事務費10%。

114年度中央政府總預算通案刪減一覽表如下：



用途別項目 機關 刪減比例 備註 大陸地區旅費 數位發展部、國家通訊傳播委員會 全數刪除 除現行法律明文規定支出外 大陸地區旅費 中央研究院、國科會、警政署及移民署 統刪30% 大陸地區旅費 其餘機關 統刪80% 包括但不限於其他未列出的所有機關 大陸地區旅費 故宮、大陸委員會、教育部及所屬、體育署、國家圖書館、國教院、檢察署、調查局、疾管署、食藥署、海巡署及所屬 其他項目刪減替代 科目自行調整 國外旅費及出國教育訓練費 數位發展部、國家通訊傳播委員會、監察院 全數刪除 除現行法律明文規定支出外 國外旅費及出國教育訓練費 外交部、國安會、國防部及所屬、警政署及所屬、消防署及所屬、體育署、移民署、建研所、空勤總隊、海巡署及所屬、警大、中研院、青發署、僑委會、科管局、國科會、審計部、調查局 統刪15% 均不得流用 國外旅費及出國教育訓練費 其餘機關 統刪60% 包括但不限於其他未列出的所有機關 國外旅費及出國教育訓練費 總統府、行政院、公務人力發展學院、國發會、核能安全委員會及所屬、國家文官學院及所屬、教育部及所屬、交通部及所屬、農委會及所屬、衛福部及所屬、環保署及所屬、金管會、海委會及所屬 其他項目刪減替代 科目自行調整 國內旅費 中研院、國科會、審計部 統刪15% 均不得流用 國內旅費 其餘機關 統刪20% 包括但不限於其他未列出的所有機關 水電費 各機關 統刪10% 教育部所屬學校、公共圖書館、博物館、美術館、中研院、科管局除外

▲圖／ETtoday AI 製表