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用KFC蛋撻拜月老與財神！網友瘋傳「脫單財運雙開花」太神了

生活中心／綜合報導

過年將至，你是否還在苦惱拜拜該準備什麼供品？除了傳統的水果、糕點，今年有個超夯的新選擇——肯德基招牌蛋撻！最近，Dcard論壇上掀起一陣蛋撻拜拜風潮，有網友分享自己用蛋撻向月老和財神祈福，不僅迎來桃花，還在尾牙抽獎中大獲全勝，引來無數網友直呼「也要買蛋撻去拜拜！」甚至有人笑稱：「月老和財神應該也愛吃蛋撻吧？」

肯德基,KFC,蛋撻,拜月老,財神,尾牙抽獎（圖／肯德基提供）

原PO在文章中提到，自己因單身許久，近期又因參加朋友婚禮，更感到戀愛生活的缺席。靈機一動，她想到之前在論壇上看到有人用肯德基的蛋撻拜月老，於是決定效仿，並順便向財神祈求尾牙有好運。讓她驚喜的是，拜完當晚的聚餐中，她竟然認識了朋友介紹的朋友開始穩聊，更神奇的是，她在尾牙的抽獎環節連中四次好運，這樣的「雙爆棚」幸運讓她忍不住驚呼：「月老和財神真的很捧場！」

肯德基,KFC,蛋撻,拜月老,財神,尾牙抽獎（圖／肯德基提供）

這篇蛋撻拜月老的分享在Dcard上掀起熱潮，不少網友紛紛留言表示要效仿，甚至組團發起「蛋撻拜拜行動」。有人直言：「來跟姊妹規劃一天，每間廟都奉上一顆蛋撻！」還有人打趣說：「這下全台蛋撻可能要缺貨了！」

其實，用蛋撻拜月老的故事在Dcard上並非首次出現。過去就有網友分享，月老除了能幫助脫單、促進桃花運，還能祈求好人緣、防小人，甚至提升工作運勢。月老愛吃甜食的傳聞更是不脛而走，許多善男信女特地準備喜糖或甜點來拉攏他的「好感度」。不過，不只月老，像財神和土地公這樣的「甜點控」神祇也不少。據民間說法，財神喜愛甜食，象徵日子過得甜美富足；而土地公則偏愛糕餅，特別是能讓人分享福氣的甜品。因此也有網友提到「直接買熟客卷，因為要拜好多間廟，每一間都要用蛋撻奉上！」也有人表示：「多買幾張送朋友，大家一起拜拜一起脫單，這樣超划算！」

肯德基,KFC,蛋撻,拜月老,財神,尾牙抽獎（圖／肯德基提供）

肯德基,KFC,蛋撻,拜月老,財神,尾牙抽獎（圖／肯德基提供）

肯德基推出蛋撻熟客券，送禮拜拜兩相宜
肯德基熟客券一直都是蛋撻粉絲的必備品，日前推出限時活動——「蛋撻熟客券」，2025年1月14日至2月10日肯德基餐廳臨櫃獨家。一套熟客券可分次兌換5盒原味蛋撻售價$990，並加贈6張原味蛋撻兌換券。且在活動期間只要兌換一張蛋撻熟客券現場加碼一顆焦糖脆餅蛋撻。快翻翻家裏有沒有之前的熟客券，趕上此波限定優惠！

肯德基,KFC,蛋撻,拜月老,財神,尾牙抽獎（圖／肯德基提供）

過年準備蛋撻，祈福送禮一應俱全！
隨著農曆新年腳步靠近，蛋撻不只是美味點心，更成為祈福供品的絕佳選擇。香甜可口的蛋撻，無論是拜訪月老祈求桃花、向財神許願財運亨通，還是到土地公廟祝禱平安，都是誠意十足的供品。攜帶方便、討喜可口的蛋撻，不僅能為新年祈福添增誠意，更能與親朋好友分享這份甜蜜祝福，開啟新年好運。

趕快到肯德基門市選購，讓這份甜蜜和好運陪伴你迎接新的一年吧！

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