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鹹蛋黃醬+大甲芋泥！肯德基過年限定「紫芋金來金沙雞」只賣6周

▲▼肯德基推出春節限定「紫芋金來金沙雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基推出春節限定「紫芋金來金沙雞」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆新年就快到了，肯德基今年把過年必吃「芋泥酥鴨」創意變身，強勢推出賀歲新品「紫芋金來金沙雞」，酥脆咔啦脆雞裹上鹹香金莎醬後，再淋上大甲芋泥，每一口都能吃到鹹甜滋味，1月14日起限時6周上市。

▲▼肯德基推出春節限定「紫芋金來金沙雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲咔啦脆雞先是裹上金沙醬後再淋上芋泥。

肯德基過年限定「金沙雞」系列今年升級推出全新「紫芋金來金沙雞」，選用招牌金黃酥脆咔啦脆雞，先是裹上特選紅土鹹蛋黃加入辛香料爆香後製成的濃郁金沙醬，再淋上大甲芋頭研磨而成的綿密芋泥，打造鹹中帶甜的口感，1月14日起至2月24日限時開賣，單點售價78元，2塊138元，套餐組合193元起。

▲▼肯德基蛋撻 。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基「蛋撻熟客券」回歸 。

蛋撻控最愛「蛋撻熟客券」同步回歸，1套5張原味蛋撻禮盒售價990元，可分次兌換，買1套加碼送6張單顆原味蛋撻兌換券，換算下來，每顆蛋撻不到28元，十分划算，1月14日至2月10日於全門市限定販售，期間凡憑券換蛋撻1盒還可多吃Biscoff®焦糖脆餅蛋撻1顆。

▲▼「頂呱呱」跨界合作嘎嫂二伯自創品牌「hahababy」。（圖／記者蕭筠攝）

▲頂呱呱推出2款限定新品。

同樣為搶攻春節商機，頂呱呱也有2款限定新品，「青花藤椒春雨呱呱包」把傳統糯米內餡升級成滑順春雨粉絲，吸滿青花藤椒的香氣的龍口冬粉麻而不辣，搭配酥脆雞皮更添口感，售價69元；「黑糖珍珠甜甜包」則以酥脆黑糖色外皮結合濃郁奶茶、黑糖Q彈珍珠內餡，口感甜而不膩，2入售價49元，1月15日起至3月31日限時開賣。

並推出2大優惠組合，包括「呱點金喜獨享餐」內含青花藤椒春雨呱呱包1顆+原味炸雞1塊+黑糖珍珠甜甜包2入+小份地瓜薯條1份、35元飲品1杯，售價219元；「呱點金喜派對桶」內含青花藤椒春雨呱呱包4顆+原味炸雞2塊+黑糖珍珠甜甜包4入+小份地瓜薯條1份+可口可樂1.25L1罐，售價499元。

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