　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

周末吃雞！3大速食店最新「炸雞優惠」一次看　炸雞買6送6

▲▼肯德基。（圖／記者蕭筠攝）

▲3大速食品牌最新炸雞優惠一次收。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周末揪團吃雞！《ETtoday新聞雲》整理3大速食品牌最新「炸雞優惠」，不僅有整桶咔啦脆雞下殺299元，還有炸雞買6送6，一次就能吃到酥脆炸雞+雞翅，小確幸快看。

▲▼肯德基最新優惠。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出最新4大限時優惠。（圖／業者提供，下同）

●肯德基
肯德基全門市祭出「4大限時優惠」，即日起至1月13日可享「7塊咔啦脆雞特價299元」；至1月20日前再推「40元銅板價優惠組合」，有「雙色轉轉QQ球+中杯無糖茉莉綠茶」、「小份香酥脆薯2份」2組合只要40元。

「天天激省個人餐」包括「咔啦脆雞+原味蛋撻」、「咔啦雞腿堡+原味蛋撻」、「咔啦脆雞2塊+中杯無糖茉莉綠茶」3組合優惠特價79元起；最後是「買蛋撻禮盒送雞塊薯條」，內含原味蛋撻6顆、上校雞塊4個及大份香酥脆薯特價247元。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞買6送6。

●三商炸雞
全台13家三商炸雞即日起至1月22日祭出「買1送1」優惠，期間凡購買6塊炸雞桶就送6隻風味雞翅桶，2桶特價390元，換算下來，每塊炸雞不到33元。

三商炸雞的「6塊炸雞桶」是使用精選雞肉經過按摩入味後，裹上義式炸雞粉現點現炸，口感外酥內嫩，且提供原味、辣味2口味任選；「6隻風味雞翅桶」則採用三節翅，擁有鮮嫩多汁的口感，一共有原味胡椒、川香椒麻、香檸起司3特製口味選擇。

●拿坡里
全台137家「拿坡里披薩·炸雞」即日起至1月22日推「買1送1」活動，期間凡至門市外帶或內用皆可享「買6塊炸雞桶送小披薩1個」，特價390元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。拿坡里披薩採現點現做，炸雞則是以獨家香料醃製後現炸，口感外酥內嫩。

【你可能也想看】

►必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣！放了整隻波士頓龍蝦
►頂呱呱聯名hahababy包裝、周邊超Q！還推粉絲呱呱包、黑糖珍珠包
►137家拿坡里「買1送1」限時2周開跑！買炸雞桶吃免費披薩

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
挑戰「全台第一辣」失敗不付錢！　店家公開照片
北韓俘虜認了「被騙來俄國打仗」！　向烏軍訴苦：以為只是來受訓
湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好！　鄰居家燒成灰燼
男星淪豬仔鬧大了！　詐團壓力爆棚「出清人質中」
洛杉磯野火快燒到家門！　哈利梅根開放豪宅避難

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

周末吃雞！3大速食店最新「炸雞優惠」一次看　炸雞買6送6

好市多「好多金」折抵只到2月！逾期將歸0　網教1招抵年費

漢堡王「捲捲德腸堡」限時3天快閃回歸！有烤牛、脆雞2口味

「巨無霸辛拉麵」超商獨家！團購人氣「巨桶神級拌麵」超市買得到

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

#巴西 客機衝出跑道炸成火球　機上4名乘客奇蹟生還！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

周末吃雞！3大速食店最新「炸雞優惠」一次看　炸雞買6送6

好市多「好多金」折抵只到2月！逾期將歸0　網教1招抵年費

漢堡王「捲捲德腸堡」限時3天快閃回歸！有烤牛、脆雞2口味

「巨無霸辛拉麵」超商獨家！團購人氣「巨桶神級拌麵」超市買得到

味全龍宣布完成簽約　艾璞樂高興回歸爭冠

陳炳辰／建商推案不冷　蛇年房市「有機會谷底翻身」

健保總額9286億史上最高！邱泰源：仍難達到1點0.95元

曬父與蔣經國合照感念政績　柯志恩：如今的從政者能無愧乎？

外國男「挑戰吃辣失敗」耍賴不付錢！店家曝照片：厚臉皮獎頒給你

日本疫情拉警報　台中人憂「出國中了」無畏低溫搶打流感疫苗

撂人釘孤枝！律師見「黃國昌1舉動」傻眼：多想讓阿北繼續關？

111遊行卻出現罷免連署攤　吳沛憶：努力回應民意需求才是正道

50歲簡沛恩影片爆紅「破百萬觀看」自己也驚呆：很意外

「饗饗食物中毒」24小時無通報個案！北市衛生局核准即日起復業

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

消費熱門新聞

好市多「好多金」限期折抵！網教1招抵年費

漢堡王捲捲德腸堡限時3天快閃回歸

繼光香香雞聯名寶可夢第2彈！

蠟筆小新粉看過來！「必買好物」陪你迎好運

超商抗寒優惠來了！暖暖包買1送1

7-11開賣「草莓之王霜淇淋」

超商獨賣「巨杯辛拉麵」超霸氣！

2025春節送禮指南公開健康禮盒

露營老手大推這款好物　海鮮大餐也能輕鬆料理上桌

直擊詹懷雲、柯佳嬿相揪「穿NB走紅毯」！

必勝客X富錦樹台菜香檳「3款海味比薩」開賣

超商獨家引進！延世大學新品「抹茶生乳包」來了

3大速食店最新炸雞優惠一次看

肯德基「紫芋金來金沙雞」只賣6周

更多熱門

相關新聞

玉里橋頭臭豆腐插旗大直住宅區！

玉里橋頭臭豆腐插旗大直住宅區！

來自花蓮的「玉里橋頭臭豆腐」都開到台北了怎麼能不吃看看呢！就開在劍南路站美麗華百貨斜對面，吃過其他縣市的分店都沒有這家來的臭，隔著馬路都能聞到臭味，還有評價寫說走出捷運站就聞到臭味，因此google評價已經被洗到2.9顆星，吃起來味道是還可以，不過不夠酥脆扣分，還是玉里本店好吃！

墾丁最新網美咖啡廳亮點搶先看

墾丁最新網美咖啡廳亮點搶先看

「AD ASTRA」因吳乃仁聚餐而爆紅

「AD ASTRA」因吳乃仁聚餐而爆紅

繼光香香雞聯名寶可夢第2彈！

繼光香香雞聯名寶可夢第2彈！

頂級燒肉店周年慶「6人套餐特價3萬」

頂級燒肉店周年慶「6人套餐特價3萬」

關鍵字：

美食情報美食雲肯德基三商炸雞拿坡里買1送1

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

《模範計程車》李允熙驟逝！享壽64歲

不是麻疹！　醫揭「真正大魔王」

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

快訊／今晨7.5℃！　最冷時刻要來了

朴成焄宣布「退出與潤娥主演作」

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面