周末吃雞！3大速食店最新「炸雞優惠」一次看　炸雞買6送6

▲3大速食品牌最新炸雞優惠一次收。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周末揪團吃雞！《ETtoday新聞雲》整理3大速食品牌最新「炸雞優惠」，不僅有整桶咔啦脆雞下殺299元，還有炸雞買6送6，一次就能吃到酥脆炸雞+雞翅，小確幸快看。

▲肯德基祭出最新4大限時優惠。（圖／業者提供，下同）

●肯德基

肯德基全門市祭出「4大限時優惠」，即日起至1月13日可享「7塊咔啦脆雞特價299元」；至1月20日前再推「40元銅板價優惠組合」，有「雙色轉轉QQ球+中杯無糖茉莉綠茶」、「小份香酥脆薯2份」2組合只要40元。

「天天激省個人餐」包括「咔啦脆雞+原味蛋撻」、「咔啦雞腿堡+原味蛋撻」、「咔啦脆雞2塊+中杯無糖茉莉綠茶」3組合優惠特價79元起；最後是「買蛋撻禮盒送雞塊薯條」，內含原味蛋撻6顆、上校雞塊4個及大份香酥脆薯特價247元。

▲三商炸雞買6送6。

●三商炸雞

全台13家三商炸雞即日起至1月22日祭出「買1送1」優惠，期間凡購買6塊炸雞桶就送6隻風味雞翅桶，2桶特價390元，換算下來，每塊炸雞不到33元。

三商炸雞的「6塊炸雞桶」是使用精選雞肉經過按摩入味後，裹上義式炸雞粉現點現炸，口感外酥內嫩，且提供原味、辣味2口味任選；「6隻風味雞翅桶」則採用三節翅，擁有鮮嫩多汁的口感，一共有原味胡椒、川香椒麻、香檸起司3特製口味選擇。

●拿坡里

全台137家「拿坡里披薩·炸雞」即日起至1月22日推「買1送1」活動，期間凡至門市外帶或內用皆可享「買6塊炸雞桶送小披薩1個」，特價390元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。拿坡里披薩採現點現做，炸雞則是以獨家香料醃製後現炸，口感外酥內嫩。