漢堡王明天漲價！8款漢堡貴10元　調漲品項一次看

▲漢堡王宣布明天漲價。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「漢堡王」宣布漲價，1月14日起將調整部分產品價格，包括經典小華堡、安格斯系列堡等調漲10元，8款漢堡也漲5元，其餘像是飲料、點心則維持原價。

▲漢堡王一共有16款漢堡漲價。

漢堡王表示因應整體營運考量，經過審慎評估後，將自1月14日起調整常態菜單部分產品價格。其中，一共有8款漢堡變貴10元，包括華堡、辣味華堡、小華堡、辣味小華堡、重磅培根雙層牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、安格斯厚切牛肉堡、花生安格斯牛肉堡。

另外有8款漢堡則調漲5元，包括勁濃培根烤腿堡、火烤雞腿培根堡、國王大雞堡、辣味國王大雞堡、美式花生雙層脆雞堡、花生培根脆雞堡、華鱈魚堡、雙層田園華鱈魚堡。至於點心系列、飲料系列、優惠券、3樣100元、我選我味等皆未調整價格。

▲肯德基新菜單價格出爐。（圖／業者提供）※點圖放大

肯德基則在1月7日宣布漲價，表示因考量消費者需求及整體營運成本，經全面審慎評估後推出全新菜單，並進行部分品項調整價格，整體平均調幅2.1%；其中，炸雞單點價格微調2元、桶餐炸雞平均每塊雞調漲1.5元，大薯及小薯也調漲3至4元，飲料微調1至2元。

漢堡單點價格平均調降20元、捲類產品調降17至20元；2塊炸雞售價調降，包括咔啦脆雞、上校薄皮嫩雞等原價138元，調降後價格為124元。

此外，原味蛋撻單顆、咖啡奶茶等熱飲、上校雞塊、金黃比司吉、鱈魚圈圈、點心拼盤等價格維持不變。