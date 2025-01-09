漢堡王全新「松露漢堡」新春限定吃！超人氣「雞薯條」也回歸

▲漢堡王新春限定吃「松露系列漢堡」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶新年到，漢堡王打造全新期間限定「松露系列堡」，選用招牌烤牛、烤雞腿搭配松露醬，再夾進漢堡當中，打造濃郁滋味，1月14日起限時開賣；超人氣「雞薯條」也同步回歸。

漢堡王今年春節推出「松露系列漢堡」，使用來自義大利的松露包括黑松露、白松露，再加入鮮奶油、蕈菇等食材熬煮成松露奶油白醬，打造帶有奶香、蕈菇和松露的3重滋味。

「松露至尊烤牛堡」選用多汁安格斯厚切牛搭配松露白醬，單點159元、套餐204元；「松露福運烤雞堡」則是火烤雞腿排與松露醬的組合，單點139元、套餐184元，1月14日起至2月24日限時開賣，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。

▲雞薯條重磅回歸。

加碼把消費者敲碗許久的「雞薯條」同步回歸，把雞胸肉做成一根根薯條造型，搭配特製調料粉，一口咬下外酥內軟、鹹香好吃，還裝在超可愛小雞包裝盒裡，單點69元、套餐加購59元，1月14日起正式上市，售完為止。

▲肯德基春節限定金沙雞今年升級推出「紫芋金來金沙雞」。（圖／記者蕭筠攝）

為迎接農曆新年，肯德基過年限定「金沙雞」系列今年也升級回歸推出全新「紫芋金來金沙雞」，選用招牌金黃酥脆咔啦脆雞，先是裹上特選紅土鹹蛋黃加入辛香料爆香後製成的濃郁金沙醬，再淋上大甲芋頭研磨而成的綿密芋泥，打造鹹中帶甜的口感，1月14日起至2月24日限時開賣，單點售價78元，2塊138元，套餐組合193元起。