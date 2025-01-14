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「5大連鎖速食品牌」最新漲價懶人包！比薩貴40元、漢堡漲10元

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲5大連鎖速食店漲價懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外食族荷包愈來愈瘦，《ETtoday新聞雲》整理「5大連鎖速食品牌」最新漲價品項、售價，像是漢堡王即日起有16款漢堡變貴5至10元，必勝客也調整8款比薩價格，漲幅最多40元。

▲▼漢堡王華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王即日起漲價。

●漢堡王
漢堡王即日起正式調漲，其中，一共16款漢堡漲幅5至10元，而點心系列、飲料系列、優惠券、3樣100元、我選我味等則未調整價格。

▲▼漢堡王漲價。（圖／業者提供）

▲漢堡王一共有16款漢堡漲價。

漢堡王一共有8款漢堡變貴10元，包括「華堡」、「辣味華堡」、「小華堡」、「辣味小華堡」、「重磅培根雙層牛肉堡」、「勁濃安格斯牛肉堡」、「安格斯厚切牛肉堡」、「花生安格斯牛肉堡」。

另有8款漢堡調漲5元，包括「勁濃培根烤腿堡」、「火烤雞腿培根堡」、「國王大雞堡」、「辣味國王大雞堡」、「美式花生雙層脆雞堡」、「花生培根脆雞堡」、「華鱈魚堡」、「雙層田園華鱈魚堡」。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基於1月7日漲價。

●肯德基
肯德基自1月7日起正式漲價，包括炸雞單點調漲2元、桶裝炸雞每塊貴1.5元，薯條最多也漲4元，平均調幅2.1%，不過漢堡、捲餅品項則調降最多20元。

▲▼肯德基喊漲。（圖／業者提供）

▲肯德基新菜單價格出爐。（圖／業者提供）※點圖放大

肯德基調整部分品項價格，整體平均調幅2.1%；其中，炸雞單點價格微調2元、桶餐炸雞平均每塊雞調漲1.5元，大薯及小薯也調漲3至4元，飲料微調1至2元。

漢堡單點價格平均調降20元、捲類產品調降17至20元；2塊炸雞售價調降，包括咔啦脆雞、上校薄皮嫩雞等原價138元，調降後價格為124元。

此外，原味蛋撻單顆、咖啡奶茶等熱飲、上校雞塊、金黃比司吉、鱈魚圈圈、點心拼盤等價格維持不變。

▲▼達美樂推出「夢幻起司四喜披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂在2024年11月20日漲價，一共有5款披薩調漲。（示意圖／業者提供）

●達美樂
達美樂於2024年11月20日起正式漲價，其中，有5款披薩調漲、3款披薩調降，平均調幅約為2.5%。

達美樂5款調漲披薩口味有「金鑽夏威夷」、「BBQ雞肉」、「在地食鮮總匯」變貴30元；「極致干貝海鮮」、「金鑽龍蝦沙拉」貴了20元；「黃金月見四喜」、「黃金干貝海鮮」則調降20元。

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞於2024年11月20日調漲，18款主餐最多貴3元。（示意圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞
台灣麥當勞在2024年11月20日起正式漲價，其中，18款主餐價格最多調漲3元、14項早餐主餐調漲2元，部分飲料、點心則調升2至3元，整體平均漲幅2.4%。

▲▼麥當勞喊漲。（圖／業者提供）

▲麥當勞價格調整表一次看。（圖／業者提供）※點圖放大

台灣麥當勞一共有18項超值全餐主餐單點價格調升2至3元，包括大麥克、勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉事堡通通變貴，14項早餐主餐單點價格調升2元，配餐價格皆維持不變。

點心類如麥克雞塊（4塊）、玉米湯（小）、蛋捲冰淇淋（大）、蘋果派調升2元；麥脆雞腿（1塊）、漢堡及吉事漢堡調升3元；飲料部分41元（含）以上飲品調升2元；而買任一法點搭配McCafé飲品調降6至8元。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客於2024年11月14日調漲，一共有8款比薩漲價。（示意圖／業者提供）

●必勝客
必勝客於2024年11月14日起正式漲價，一共有8款比薩調漲，最多漲40元，平均漲幅2.5%，其中8成以上品項價格則維持不變。

必勝客8款漲價比薩有「和風章魚燒」、「海鮮」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「哈辣墨西哥」、「彩蔬鮮菇」、「雙拼比薩-海陸總動員」、「雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福」等口味皆變貴，依照比薩大小漲幅5至40元。

而「雙拼-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福小比薩」、「雙拼-海陸總動員小比薩」、「熱帶鳳梨海鮮總匯小比薩」調降30元；其他包括超級總匯、壽喜雪花牛等多款經典口味比薩則維持原價。

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