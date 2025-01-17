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台南永康中心年前徵才湧人潮　義剪為民眾面試加分

▲勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，17日在善化多功能文康中心辦理春節前徵才，並有義剪服務，協助求職民眾過年前換新髮型，找工作更順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，17日在善化多功能文康中心辦理春節前徵才，並有義剪服務，協助求職民眾過年前換新髮型，找工作更順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雲嘉南分署永康就業中心，17日在善化多功能文康中心辦理春節前徵才，除有多家廠商提供超過1千個工作職缺外，並有義剪服務，協助求職民眾過年前換新髮型，找工作更順利，還有多元 市集年貨大街、創客手作體驗、贈送可愛造型汽球及早鳥蛇年紅包等，現場熱鬧滾滾，民眾除找工作外也感受到滿滿的過年氣氛。

今天活動共有15家廠商現場面試8家代收履歷，提供超過1000個職缺，除了有多樣工作機會讓民眾在過年前提前卡位外，現場更有多項好吃又好玩的活動，像多元單位提供年貨供民眾選購，現場買氣熱絡；「台南市美姿禮儀造型職業工會」提供義剪服務及贈送造型氣球，除替求職民眾打點好門面為面試加分外，可愛汽球更增添活動趣味；還有創客手作體驗蛇年冰箱貼、龜背芋吊牌及視障按摩體驗，現場民眾都覺得過年前有這樣充滿年味的好彩頭，來年一定相當順利。

▲勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，17日在善化多功能文康中心辦理春節前徵才，並有義剪服務，協助求職民眾過年前換新髮型，找工作更順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）
現場 42歲的謝小姐表示，因之前的工作覺得不是自己的興趣，過年後想轉換跑道，今天看到有多家南科的廠商來徵才，想要面試看看，希望可以順利面試成功，38歲的劉先生目前在南科從事工程師的工作，看到穗高科技的工程師薪資上看68K，想要挑戰一下，劉先生說過年前就想剪髮換造型迎新年，但因工作忙碌，今天看到義剪的服務，真的非常開心，希望換新的面貎轉換心情，讓來年更順利；28歲的林小姐帶了小朋友來找工作，年後小朋友上幼兒園後，想要找個服務業貼補家用，今天看到「永翔國際開發」有露營廚房計時人員，想要應徵看看，希望可以面試上，林小姐更說:太貼心了！今天來找工作，小朋友看到造型氣球好開心，真的來對了，很謝謝就業中心有這樣加值的服務。

▲勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，17日在善化多功能文康中心辦理春節前徵才，並有義剪服務，協助求職民眾過年前換新髮型，找工作更順利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心李奇玫主任表示，過年前後就業中心都會辦理多場的徵才活動，讓失業或想轉職的民眾有更多的選擇及機會，除了今天的徵才外，另外1月24日（五）在永康就業中心也會有一場年前徵才，設攤的廠商有洋基工程、豐盟企業、台灣三菱化學……等10家廠商提供近500職缺， 歡迎民眾多加把握，相關職缺內容相可電洽永康就業中心06-2038560或上雲嘉南分署官網查詢。

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