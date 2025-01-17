快樂踢球！　台南市議長盃暨第13屆安平媽祖盃5人制足球賽開幕

▲「2025台南市議長盃暨第13屆安平媽祖盃五人制足球邀請賽」，共有8支國小隊伍、6支幼稚園隊伍，分別參加國小、幼兒組比賽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安平區公所與安平開台天后宮、台南市議會、石門國小、安中社區發展協會，為讓足球運動往下紮根，增進各足球聯盟情誼，17、18日辦理「2025台南市議長盃暨第13屆安平媽祖盃五人制足球邀請賽」，共有8支國小隊伍、6支幼稚園隊伍，分別參加國小、幼兒組比賽。

比賽於17日上午9時許在安平開台天后宮廣場舉行開幕式，有安平天后宮主委盧友禮、民政局專門委員賴清足、安平區區長蕭泰華、市議員盧崑福、林美燕、周麗津、李啟維與安平區各里里長及參與17日比賽的國小隊伍到場。

這次參與比賽的國小隊伍分高年級及中年級組，分別有忠義國小、文元國小、寶仁國小及石門國小各派高、中年級隊伍，而18日幼稚園組比賽，有石門附幼、天資幼兒園、魔荳幼兒園、秀光幼兒園、Dreamer Go、東門城等6支隊伍，幼稚園組主要是讓小選手們享受足球賽事，體驗運動的樂趣，帶領幼兒們正確認識足球運動並學習基礎動作，營造快樂踢球的環境，從小培養運動的興趣。

主辦單位表示，5人制足球是國際足總正式認可的足球比賽型式，場地不限於室內、外進行，大多規則與11人制足球類似，5人制相較之下更有趣味、靈活度、技巧、戰術和表演的性質。

安平區長蕭泰華表示，感謝台南市政府及台南市議會指導，還有來自台南各地學校組隊共襄盛舉，為安平區的體育活動注入了新的活力。賽事不僅是一次競技，更是凝聚力的展現，通過運動交流共同享受比賽的樂趣，並促進和諧與團結。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，媽祖盃足球賽已邁入第13屆，有賴「安平媽」庇祐每屆活動得以圓滿，並結合運動賽事來推動優質的廟埕文化，融入傳統宗教禮儀。石門國小劉珍琳校長表示，本校以足球隊聞名，在教育部及市府經費支持下，2020年底建立全台南第一座人工草皮操場兼足球場，讓石門國小學生能有一個好的足球練習場地，期待持續每年舉辦安平媽祖盃足球賽，致力推動足球運動，全校蔚為風氣。

這次活動係由公部門、學校、社區、宮廟共同協力一起舉辦這項運動，在推展足球不遺餘力，兼顧全民運動推展及選手培育，期待臺南健將從小札根，將繼續努力爭取更好佳績表現，未來代表台南市出賽全國締造更好的成績。