全球罩杯排名大公開！挪威稱霸全球　台灣妹子輸中國

▲最新調查顯示，挪威女性胸圍較豐滿，位居冠軍，相對之下，東南亞國家偏小胸。（示意圖／unsplash）

圖文／鏡週刊

「世界人口綜述（World Population Review）」最新調查數據顯示，挪威女性的平均胸圍傲視群雄，達C至D罩杯，位居全球之冠。反觀台灣妹子平均胸圍則相對較小，僅以AA罩杯排名第55名。

罩杯尺寸排行榜出爐，挪威以C至D的平均罩杯脫穎而出，奪下冠軍，美國與英國則以平均C罩杯拿下第2、第3名，盧森堡、冰島、俄羅斯、哥倫比亞、加拿大、波蘭、委內瑞拉等國也名列前10。

這份胸圍調查涵蓋108個國家，根據報告顯示，非洲和東南亞地區的女性平均罩杯尺寸較小，多為AA。令人意外的是，中國的平均罩杯尺寸排名竟然高於多個歐洲國家，位居第25名，平均罩杯為AA-A，超車法國、德國和義大利等歐洲國家，南韓稍微落後一點，排名第28名。而台灣和日本的排名則相對靠後，分別為第55名和第72名。

不同國家對罩杯尺寸的定義和標示方式不盡相同。根據各國胸罩銷售數據分析，發現歐洲和美國地區的大罩杯銷售量較高，而非洲與東南亞則以小罩杯為主。這種差異可能與各地的遺傳、飲食習慣、體重指數、年齡等因素息息相關，也反映出不同文化對於身材的審美觀差異。



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