　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球罩杯排名大公開！挪威稱霸全球　台灣妹子輸中國

最新調查顯示，挪威女性胸圍較豐滿，位居冠軍，相對之下，東南亞國家偏小胸。（示意圖，unsplash）

▲最新調查顯示，挪威女性胸圍較豐滿，位居冠軍，相對之下，東南亞國家偏小胸。（示意圖／unsplash）

圖文／鏡週刊

「世界人口綜述（World Population Review）」最新調查數據顯示，挪威女性的平均胸圍傲視群雄，達C至D罩杯，位居全球之冠。反觀台灣妹子平均胸圍則相對較小，僅以AA罩杯排名第55名。

罩杯尺寸排行榜出爐，挪威以C至D的平均罩杯脫穎而出，奪下冠軍，美國與英國則以平均C罩杯拿下第2、第3名，盧森堡、冰島、俄羅斯、哥倫比亞、加拿大、波蘭、委內瑞拉等國也名列前10。

這份胸圍調查涵蓋108個國家，根據報告顯示，非洲和東南亞地區的女性平均罩杯尺寸較小，多為AA。令人意外的是，中國的平均罩杯尺寸排名竟然高於多個歐洲國家，位居第25名，平均罩杯為AA-A，超車法國、德國和義大利等歐洲國家，南韓稍微落後一點，排名第28名。而台灣和日本的排名則相對靠後，分別為第55名和第72名。

不同國家對罩杯尺寸的定義和標示方式不盡相同。根據各國胸罩銷售數據分析，發現歐洲和美國地區的大罩杯銷售量較高，而非洲與東南亞則以小罩杯為主。這種差異可能與各地的遺傳、飲食習慣、體重指數、年齡等因素息息相關，也反映出不同文化對於身材的審美觀差異。


更多鏡週刊報導
沙鍋魚頭大戰停火！「嘉義陳聰明」黯然退場　歇業原因曝光
知名貴婦離婚缺錢遭錢莊老闆設局　「肉償」高利貸慘被拍多視角性愛片
鄰居屋簷雨遮越界1坪地！她焦慮失眠求償千萬　僅判賠銅板價原因曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃麟凱伏法　「師鐸獎女師」遺屬說話了
73萬人領錢了！他曬「7萬3年終獎金」　網：餓不死的行業
金建希健康惡化！　不吃飯「吃藥苦撐」滿頭白髮
謝金燕堅稱「沒結過婚」！此生非他不嫁　徵友6條件公開
國光女神「突列6罪狀」疑嗆小優！　認不想同一個空間呼吸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女老師激戰11歲男學生懷孕生了　家長一看「長太像」驚揭真相

全球罩杯排名大公開！挪威稱霸全球　台灣妹子輸中國

金建希健康惡化！不吃飯「吃藥苦撐」滿頭白髮　幕僚擔憂必須住院

彭博：中國駭客攻擊美國財政部　駭入財長葉倫電腦

女遭詐千萬！騙子不只假扮布萊德彼特　「冒充基努李維」行蹤曝光

川普最新民調！　過半美國人預期他「第2任期表現出色」

日本櫻島火山今晨噴發！煙柱高噴1000公尺　岩漿四散畫面曝

美媒：TikTok執行長周受資　將參加川普就職

日本廣島山林大火！火勢全面延燒「難以控制」　疑自衛隊訓練釀禍

地板突出現神秘灰粉　三寶媽吸完地發現「孩子們吃下爺爺骨灰」

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

黃仁勳「走不進」逢甲夜市　一口美食未吃！遺憾扁嘴

女老師激戰11歲男學生懷孕生了　家長一看「長太像」驚揭真相

全球罩杯排名大公開！挪威稱霸全球　台灣妹子輸中國

金建希健康惡化！不吃飯「吃藥苦撐」滿頭白髮　幕僚擔憂必須住院

彭博：中國駭客攻擊美國財政部　駭入財長葉倫電腦

女遭詐千萬！騙子不只假扮布萊德彼特　「冒充基努李維」行蹤曝光

川普最新民調！　過半美國人預期他「第2任期表現出色」

日本櫻島火山今晨噴發！煙柱高噴1000公尺　岩漿四散畫面曝

美媒：TikTok執行長周受資　將參加川普就職

日本廣島山林大火！火勢全面延燒「難以控制」　疑自衛隊訓練釀禍

地板突出現神秘灰粉　三寶媽吸完地發現「孩子們吃下爺爺骨灰」

藍白質疑賴政府執行死刑救民調　綠：總統民調穩定五成、又不是9%

女老師激戰11歲男學生懷孕生了　家長一看「長太像」驚揭真相

過年行程滿檔也Hold住！美式賣場活力好物熱銷　開春就靠好精神應援

苦熬349天揮別韌帶重傷歸隊　海神邱子軒不害怕防守更積極

藍營提案砍千億總預算　游淑慧曝5心得：刪「這三人」近百萬特別費

守護家園　南消住家安裝住警器抽獎活動及績優消防、義消人員表揚

人形立牌10萬拍出！李多慧加碼送唇印　得標龍迷：回家抱著睡

陸賣菜老漢智力受損癡迷繪畫　「菜畫左右互搏」網封「市場梵谷」

落葉歸根！胡璉孫女延續祖父遺願　助老榮民骨灰返鄉與兒孫團圓

女駕駛身體不適「撞等紅燈騎士」！2人彈坐引擎蓋上　撞擊畫面曝光

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

規模8大地震前兆！日本專家曝「這3縣」危險了

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

中國考古1發現「改寫世界軍事史」

她右耳突然聽不見　挖出1物超震驚

台積電ADR大漲3.86％！　Fed放鴿美股收黑

槍決死囚黃麟凱　歐盟聲明呼籲台灣全面廢除死刑

即／以哈「正式簽署停火協議」　

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

2025「百大最難吃食物」月餅入列！

女12小時千人斬被質疑　男粉揭現場情況

金建希健康惡化！不吃飯「吃藥苦撐」長白髮

印尼東部伊布火山噴發！數千居民待撤離

美媒：美國前副總統彭斯訪台表支持

當職業小三幫抓猴　女揭「最容易外遇男工作」

更多熱門

相關新聞

泰勒絲施壓？《到我們為止》案外案

泰勒絲施壓？《到我們為止》案外案

電影《到我們為止》（It Ends with Us）性騷擾風波，起因是女主角布蕾克萊芙莉與導演兼男主角賈斯汀巴多尼幕後失和，在去年12月控告性騷擾，現在輪到導演反告布蕾克與老公萊恩雷諾斯毀謗，還在訴狀中扯上了泰勒絲，聯手施壓他改劇本，可以說越扯越多人。

SpaceX 星艦試飛8分鐘後失聯

SpaceX 星艦試飛8分鐘後失聯

川普總統第二任期官方肖像曝光

川普總統第二任期官方肖像曝光

有賠法定傳染病的旅平險剩4家

有賠法定傳染病的旅平險剩4家

春節出遊怎麼保險最安全？

春節出遊怎麼保險最安全？

關鍵字：

鏡週刊罩杯胸圍

讀者迴響

熱門新聞

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

誰比黃麟凱「更該馬上槍決」！網怒點1逆子

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

謝金燕28歲兒子帥到可以出道！　外型激似「超大咖男神」

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

立委爆假中風「當眾要求空姐扶老二」

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控機車騎士肇逃

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面