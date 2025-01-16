有賠法定傳染病的旅平險剩4家　條件比一比

▲目前國內有4家產險公司提供旅平險仍有法定傳染病理賠。

圖文／鏡週刊

新冠疫情防疫保單之亂後，產、壽險公司元氣大傷，旅平險也陸續改版，多數拿掉法定傳染病理賠。目前安達產、台灣產、旺旺友聯產、華南產4家還提供有法定傳染病的旅平險保單供保戶挑選，仔細比較，安達產理賠條件最好。

計畫到海外度過9天春節年假，又想買張讓人安心的旅平險，該怎麼挑？新冠疫情後，國內旅平險陸續改版，分為有賠法定傳染病及沒賠法定傳染病兩類，對民眾來說，關注的就是賠不賠新冠肺炎確診，目前國內有4家產險公司提供有賠法定傳染病的旅平險。

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新冠疫情、防疫保單之亂後，產、壽險公司元氣大傷，旅平險也陸續改版，分為有賠法傳、不賠法傳兩種，目前有提供有賠法傳的旅平險包含安達產險、旺旺友聯產險、台灣產險、華南產險4家，當中又以安達產險的保障內容最多、額度最高。

以主約1000萬元為例，意外實支醫療有200萬元，且海外突發疾病的部分依照旅遊國家不同有加碼。若是到美國、加拿大，最高有250%，海外突發疾病最高能到500萬元（200萬*250%），歐洲、日本、韓國等，可以有300萬元（200萬*150%）。

禾亞保經業務副總陳俐縈表示，一般旅平險的主約就是意外險，保障旅行途中因意外失能、身故保障，剩餘的內容還包含傷害醫療、海外突發疾病、急診、門診療養金等，因為每家理賠額度設計規則不同，必須要每張保單都單獨評估自己額度比較準確。

值得注意的是，因為班機延誤、行李搞丟等要靠旅遊不便險理賠，只有產險公司在銷售，壽險公司無法銷售，且一定要購買主約旅平險才能附加，保障額度也受到主約高低影響。因此，保戶如果向壽險公司買旅平險，保障的內容就只有保戶在海外發生意外或疾病，隨身行李、文件等，無法獲得保障。

陳俐縈提醒，海外突發疾病有其定義，必須是在「海外」、且「突發」，如果在國內已經有診斷出慢性病，並在服藥，例如高血壓、心血管疾病，到海外發作就醫，海外突發疾病是無法理賠。

不過，若到當地水土不服急性腸胃炎，或是真不幸染上流感，海外突發疾病就能理賠。陳俐縈表示，突發疾病必須要投保生效前90或180天前沒有發病歷史，例如投保生效前90天就在台灣有急性腸胃炎的就醫紀錄，抵達海外沒多久又因急性腸胃炎入院，就不符合海外突發疾病的理賠規定。

旅平險有理賠法定傳染病的產險公司

備註：表格內為沒有加倍給付國家理賠數字，產險公司多針對歐美、加拿大、日韓、澳洲等國家提供意外實支實付150%以上的加倍保額。



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