川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

▲川普第二任期的總統官方肖像曝光（右圖）。（圖／翻攝Donald J. Trump 臉書、X@bennyjohnson）

圖文／鏡週刊

美國準總統川普（Donald Trump）將於當地時間20日宣誓就職，迎來第二任期。今（16日）社群網站曝光他的總統官方肖像，再度引發網友熱議。

根據《天空新聞台》（Sky News）報導，白宮首席攝影師丹尼爾托羅克（Daniel Torok）今在社群平台X，首度公開川普及副總統當選人范斯（J.D. Vance）的肖像，相片都是由他拍攝。

照片中可見川普眼神銳利盯著鏡頭，支持者驚呼：「川普看起來很嚴素，準備把事情做好」「他看起來胸有成竹，有總統風範」「他看起來是認真的！」

▲川普的總統官方肖像曝光。（圖／翻攝X@bennyjohnson）

不少人直接聯想起川普2023年8月在亞特蘭大監獄拍攝的「入獄照」，當時他遭控試圖推翻他2020年大選在喬治亞州失敗的結果，遭檢方以多項刑事重罪起訴。那張「入獄照」迅速在網路上爆紅，甚至為川普帶來710萬美元（約新台幣2億2,010萬元）的周邊商品收入。一名網友更戲稱，川普官方的肖像應該直接用這張入獄照。

川普的前顧問史蒂芬米勒（Stephen Miller）曾表示，那張入獄照是他看過「最具有力量的形象」，並讚揚川普直視鏡頭，展現不屈不撓的意志，他形容：「這張照片是一個男人以目光直視全美，向人民宣誓，他絕不放棄，也絕不退縮。」

▲不少人看到官方肖像（右圖），想到川普2023年8月的「入獄照」（左圖）。（圖／翻攝X@charliekirk11）

川普就職典禮將於當地時間20日中午在美國國會大廈舉行，屆時最高法院首席大法官約翰羅伯茨（John Roberts）將主持宣誓儀式。宣誓後，川普將搭乘從國會大廈前往白宮，沿途將有軍隊樂團、民眾參與遊行，預料現場氣氛會相當熱鬧。



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