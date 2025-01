川普總統第二任期官方肖像曝光　網友：像之前的入獄照

▲川普第二任期的總統官方肖像曝光(右圖)。(圖/翻攝Donald J. Trump 臉書、X@bennyjohnson)

圖文/鏡週刊

美國準總統川普(Donald Trump)將於當地時間20日宣誓就職,迎來第二任期。今(16日)社群網站曝光他的總統官方肖像,再度引發網友熱議。

根據《天空新聞台》(Sky News)報導,白宮首席攝影師丹尼爾托羅克(Daniel Torok)今在社群平台X,首度公開川普及副總統當選人范斯(J.D. Vance)的肖像,相片都是由他拍攝。

照片中可見川普眼神銳利盯著鏡頭,支持者驚呼:「川普看起來很嚴素,準備把事情做好」「他看起來胸有成竹,有總統風範」「他看起來是認真的!」

▲川普的總統官方肖像曝光。(圖/翻攝X@bennyjohnson)

不少人直接聯想起川普2023年8月在亞特蘭大監獄拍攝的「入獄照」,當時他遭控試圖推翻他2020年大選在喬治亞州失敗的結果,遭檢方以多項刑事重罪起訴。那張「入獄照」迅速在網路上爆紅,甚至為川普帶來710萬美元(約新台幣2億2,010萬元)的周邊商品收入。一名網友更戲稱,川普官方的肖像應該直接用這張入獄照。

川普的前顧問史蒂芬米勒(Stephen Miller)曾表示,那張入獄照是他看過「最具有力量的形象」,並讚揚川普直視鏡頭,展現不屈不撓的意志,他形容:「這張照片是一個男人以目光直視全美,向人民宣誓,他絕不放棄,也絕不退縮。」

▲不少人看到官方肖像(右圖),想到川普2023年8月的「入獄照」(左圖)。(圖/翻攝X@charliekirk11)

川普就職典禮將於當地時間20日中午在美國國會大廈舉行,屆時最高法院首席大法官約翰羅伯茨(John Roberts)將主持宣誓儀式。宣誓後,川普將搭乘從國會大廈前往白宮,沿途將有軍隊樂團、民眾參與遊行,預料現場氣氛會相當熱鬧。

First look at 47’s official inaugural portrait! ????@TeamTrump pic.twitter.com/7m6otmDQJw