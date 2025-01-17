SpaceX 星艦第7次測試發射失敗　試飛8分鐘後失聯

▲SpaceX 的星艦火箭在從德州發射後約8分鐘發生故障，最終失敗。（圖／翻攝Starship官網）

圖文／鏡週刊

SpaceX 的星艦火箭在從德州發射後約8分鐘發生故障，最終失敗。儘管如此，該公司成功回收了超重型火箭助推器，並將其平穩停回發射塔。

這次測試原定於1月16日進行，SpaceX 進行了其第七次星艦發射，將這枚高達123米的可重複使用火箭從位於德州南部的發射場發射升空。發射的主要目標之一是測試星艦的巨型一級火箭助推器「超重型」是否能順利返回並被發射塔的「夾子」機臂捕獲，這項技術已在10月的第五次測試中首次成功實現，並在這次測試中再次成功。

然而，儘管回收助推器順利完成，星艦的上級火箭「船艦」卻未能順利完成預定任務。SpaceX 的通訊經理 Dan Huot 在發射直播中表示，星艦在升空約8.5分鐘後與任務控制中心失去聯繫。火箭的6個獵鷹重型引擎在上升階段運作時，出現了引擎熄火的現象，最終導致失聯。SpaceX 隨後證實，船艦已經丟失，但事故原因尚不明確。

此次測試原本計劃讓星艦進行一次環繞地球的飛行，並在大約66分鐘後預定於印度洋成功迫降，這一過程與前三次星艦的測試類似。星艦還計劃將10顆模擬衛星釋放到預定軌道，這些衛星與未來的 SpaceX Starlink 衛星相似，這是 SpaceX 將來用來建設全球衛星星座的重要步驟。然而，由於船艦未能完成預定任務，衛星釋放測試未能進行。

SpaceX 的設計團隊在這次測試中使用了改進版的船艦，這些改進包括前翼的尺寸減小，並將其位置調整至離熱盾更遠的位置，從而減少重返大氣層時的熱量暴露。此外，推進系統也進行了設計升級，增加了25%的燃料容量，並對燃料管線和推進電子模塊進行了優化，從而提高了火箭的性能並延長了其任務飛行時間。



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