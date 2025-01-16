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流感大爆發春節出遊怎麼保最安全？　專家指點必買險種

計畫春節9天年假到海外過年，旅平險要買到海外突發疾病最安全。

▲計畫春節9天年假到海外過年，旅平險要買到海外突發疾病最安全。

圖文／鏡週刊

日韓、香港、法國流感大爆發，但許多國人早已計畫好春節過年要前往旅遊，除了打好疫苗外，更該做好保險保障。很多人都知道出國要買旅平險，但旅平險其實只保飛機失事，到了當地染上流感、甚至水土不服腸胃炎，都要靠海外突發疾病才能賠。

農曆春節9天年假即將到來，許多人已計劃好到國外過年。但國人最愛的日本，包括黴漿菌肺炎、日本蘋果病和流感正進入流行期，東京更是暌違6年發布流感警報；不只是日本，大陸、韓國、香港、法國也傳出流感爆發。對於想出國過年的民眾來說，絕對要先做好保險規劃，畢竟在國外就醫並沒有社會保險的身份，一次醫療費用恐怕很驚人。

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日本旅遊達人、台大醫院前感染科醫師林氏璧在臉書指出，日本流感疫情爆發，去年9月至今，就醫數超過593萬人，創歷史新高；南韓、香港等地也不遑多讓，法國在1月10日也爆發流感疫情，多家醫院啟動緊急應變機制。民眾春節赴海外過年，除先在國內施打流感疫苗有第一層保護外，更該做好旅遊保險保障。

新冠疫情後，產、壽險銷售的旅遊平安險分為包含法定傳染病、及不含法定傳染病兩類，以目前日本大流行的黴漿菌肺炎、日本蘋果病來說，並非法定傳染病；流感則必須是重症、或新冠肺炎才算法定傳染病。不過，先不論保單是否有提供法定傳染病的保障，海外旅遊生病要有理賠，前提是要投保海外突發疾病險

許多人付旅遊團費、或機票都會用信用卡，信用卡也會有附加贈送旅平險，但一般白金卡以下等級旅平險非常陽春，要到頂級卡或商務卡等級，如世界卡、無限卡才會有較高額的旅平險，且保障全程。有些會提供海外全程平安保險，不過此險只保失能、或死亡，海外突發疾病並不在保障範圍內。

想要有海外突發疾病險，自己掏腰包買最實際，產、壽險公司都有提供，如果只是保基本額度，只要出發前1小時網路投保就可以。有部分產、壽險公司因為分通路行銷，網路買、跟壽險業務員買、向保經代買，能買到的額度、版本不一，如果想提高保額，最好能出國前做好妥善規劃，提早投保。

以安達產險為例，網路投保旅平險最高額度是1000萬元，但如果向保經代業務員購買，能買到2000萬額度。因為旅平險保障範圍內的項目理賠額度會與主約有關聯，因此主約額度高低就會影響到其他項的保額，不過各家規定不一，保戶投保前需多留意。


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