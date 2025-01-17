蔡壁如喊遭「不讀不回」　黃國昌：拜託考慮一下大家工作時間

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金等案遭羈押禁見，日前辭去黨主席後，黨內隨即規劃進行主席補選。先前傳出有意爭取主席的前立委蔡壁如，一再喊話要與代理主席黃國昌溝通，但卻遭不讀不回；對此，黃國昌表示，能跟所有黨員大家有機會交換意見，他一定樂意至極，「但是拜託，要考慮一下大家工作的時間」，一天24小時，他可以跟大家保證除了投入公務以外，剩下時間就是回家睡覺。

▲民眾黨團總召黃國昌今身穿黑皮衣新造型亮相。（圖／記者屠惠剛攝）



針對黨主席補選問題，黃國昌表示，他連續好幾天回答這問題，「請容我再說一次，對於民眾黨每一個黨公職來講，現在最重要的事情是每一個人在自己的工作崗位上把事情做好，這是最重要的」。

「這句話我已經講了好幾個月，幾個月前我這樣講，今天我還是這樣講。」黃國昌說，作為民眾黨的一份子、立法院黨團的總召，他所有的時間除了處理黨務，就在處理立法院的事務。現在正進行總預算的審查，從昨天早上到昨天晚上，昨天離開立院黨團的時候大概是晚上11點，有同仁過了晚上12點後才離開，這是現在正在做的事情。

黃國昌強調，跟所有黨員大家有機會交換意見，他一定樂意至極，「但是拜託，要考慮一下大家工作的時間」；他說，自己一天24小時，可以跟大家保證除了投入公務以外，剩下時間就是回家睡覺，大概就是這樣，「這是我現在的生活，在我的工作中，孰輕孰重，我分得非常清楚」。