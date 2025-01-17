公平會今人事同意權投票　黃國昌：將否決李鎂、洪財隆

記者陳家祥／台北報導

公平會正、副主委及2位委員任期將於今年1月31日屆滿，今（17日）立法院會將進行人事同意權投票。對此，民眾黨團總召黃國昌表示，上午黨團會議決議，「將否決主委被提名人李鎂以及委員被提名人洪財隆，另外2位則將同意」。

▲民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



公平交易委員會4位委員任期將於明年1月31日屆滿，行政院去年提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單並函送立法院審查。

「為何否決洪財隆？原因很簡單。」黃國昌說明，獲提名連任的洪財隆，在2022年7月公平會審議攸關廣大消費者權益的全聯併購大潤發案時，竟直接在審議會上對業者大剌剌地要求，全聯3年內每年要捐款三億，才會投贊成票。

黃國昌說，洪財隆不但強索捐款，還指定用途包括自身所愛好的棋藝，「事後，全聯果真每年捐了數百萬元給洪財隆所經常參與活動的西洋棋協會，滿足洪大委員的索討」。

黃國昌表示，洪財隆的劣行，不僅違反「不當聯結禁止原則」，更是明顯的濫權妄為。兩週前，他在立法院審查正副主委被提名人時分別詢問他們的看法，副主委被提名人陳志民展現了基本的道德勇氣，表示其在審查當下有提醒應該要注意不當聯結禁止原則，反倒是身為主委的李鎂，非但沒有在會議上制止洪財隆，還縱容自家委員幹出此等醜事，面對我的詢問更是支吾其詞，連個基本立場都沒有，顯然已不適任由其繼續領導公平會。

黃國昌說，至於行政院為何執意提名洪財隆這樣不適任的人選，是對他的濫權不以為意，還是忌憚背後的政治靠山，請卓榮泰給社會大眾一個交代。