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黃國昌嗆「5千萬預算刪定了」　台鐵：營運安全所必須、未浮列

▲▼台鐵E500型新電力機車推拉自強號出庫時出軌。（圖／讀者提供）

▲台鐵E500型新電力機車日前推拉自強號出庫時出軌。（資料圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

立法院密集協商中央政府總預算案，民眾黨立委黃國昌提案刪減「台鐵軌道結構安全提升計畫」5千萬並凍結5千萬，民進黨發布圖卡批評黃國昌「侵害你搭火車安全」，讓黃怒嗆這筆預算刪定了。台鐵公司今則喊話，指相關預算為維繫營運安全所必須，並未浮列，懇請立法院支持。

立法院近日朝野對中央政府總預算攻防，藍白提案刪除、凍結多筆預算，其中民眾黨立委黃國昌提案交通部編列「台鐵軌道結構安全提升計畫」刪減5千萬，並凍結5千萬。民進黨發圖卡並點名黃國昌，「侵害民眾搭火車的安全、把人命放哪裡？」

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黃國昌則怒嗆該筆預算刪定了，他追普悠瑪事故、太魯閣事故至今，居然還有人說他在侵害大家搭火車安全，「竟敢挑戰我黃國昌對鐵路安全重視」。

台鐵公司今則發出新聞稿疾呼，台鐵軌道安全提升相關預算是為維繫營運安全所必須，安全為營運第一要務，台鐵不會輕忽不會怠惰，懇請立法院支持維繫台鐵行車安全之各項預算，提升整體運輸效能，讓所有旅客享受更好的服務。

台鐵公司表示，立法院朝野各黨團及立委對鐵路安全議題的關注，以及對台鐵公司的要求，台鐵虛心接受且非常重視，將持續以最嚴謹的態度積極檢討改進，以符合國人對鐵路服務的期待。

由於台鐵今年1月七堵調車場內發生E500型新電力機車調車出軌事故，台鐵公司說明，肇因主要係因老舊木枕道岔保養不易及未能妥善檢查維護所致，已採取3項改善措施，包括道岔檢查與維護，並完成七堵調車場所有191套道岔的螺旋道釘及配件檢查，針對鬆脫螺釘進行整補擰緊；鋼軌磨耗達標者已完成抽換，並對其餘道岔持續進行監控與量測。

第二，則將針對道岔進行抽換，加速更新調車場內主要路徑的木枕道岔，更新為PC枕道岔；第三，台鐵則將強化日常巡檢與養護，增加人力進行巡檢及維護作業。

台鐵公司指出，立法院所討論114年度「軌道結構安全提升計畫」預算案，此計畫包括全面汰換木枕型道岔，包括七堵調車場等路線、場站，以及現有逾齡養路機械車輛，目標為強化軌道結構、提升整體服務品質、降低維修頻率及成本，並全面提升維修效能，係維持台鐵軌道運輸穩定、舒適之必要支出。

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵喊話軌道安全提升相關預算是為維繫營運安全所必須，並未浮編。（資料圖／台鐵公司提供）

台鐵公司強調，台鐵營運路線長，且遍及全國各區域，在列車班次日漸密集又提速運轉趨勢下，雖持續推動軌道PC軌枕化及重軌化，但仍有大量的木枕型道岔在路線上使用，造成維修之阻礙，而部分路線段地處偏遠，更增加維修作業及成本的負擔，故編列相關預算進行軌道更新。

此外，目前使用中的養路機械普遍老舊，台鐵公司指出，相關養路設備使用年數超過20年至30年以上，對推動機械化軌道養護工作形成瓶頸。為符合全面機械化作業之需求，逾齡老舊養路機械亟需汰舊更新，提升軌道維修效益。該計畫114年度所編列8.5億元預算，是經審慎評估檢討為推動執行前述各項安全提升工作所必須，並未浮列。

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