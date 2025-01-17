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黃國昌「不讀不回」蔡壁如　她自嘲苦笑：再等看看吧

前立委蔡壁如離開民眾黨核心一年多，隻身前往台中開疆闢土，如今老戰友、創黨主席柯文哲身陷囹圄，蔡壁如跳出來選黨主席，要救危如累卵的民眾黨與柯文哲。（圖／黃鵬杰攝）

▲前立委蔡壁如離開民眾黨核心一年多，隻身前往台中開疆闢土，如今老戰友、創黨主席柯文哲身陷囹圄，蔡壁如跳出來選黨主席，要救危如累卵的民眾黨與柯文哲。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

民眾黨進入「沒有柯文哲」的時代，目前代理主席、立院黨團總召黃國昌喊出2月主席選舉不缺席，但身為「老柯文哲派」擁護的前立委蔡壁如聲勢不差，至今仍未鬆口全力支持黃國昌，蔡壁如更在本刊專訪時直言「黃國昌還沒讀我訊息啊」，外界解讀黃國昌「同額競選」還有變數，也讓民眾黨內部角力再掀波瀾。

蔡壁如14日接受本刊獨家專訪時表示，自己對主席選舉一直有準備，儘管辭了台中市府顧問，仍住在台中海線，南來北往非常方便，近日全台請益拜訪，靠「腳勤」牽線了彰化縣議長謝典林、花蓮縣議長張峻等地方重要人士，以「地方包圍中央」來找資源，廣結善緣以厚實民眾黨地方人脈。

蔡壁如指出，如今全台走一輪下來，自己對2026地方選戰有了初步構想，將以30萬左右人口縣市、鄉鎮市為火攻主力，鎖定新竹市、嘉義市、新竹縣竹北市、彰化縣彰化市、彰化縣員林市等5大地區，全力扶持優秀在地候選人，讓民眾黨有根據地「做給大家看」，同時也能培養人才，未來為公部門所用或進一步代表政黨征戰選舉，都是不錯的做法。

蔡壁如說，2022年因論文爭議倉促辭去不分區立委後，自己仍全力督導當時的地方選戰，民眾黨初試啼聲也取得了新竹市長寶座和7席直轄市議員與8席縣市議員，對第三勢力非常不容易。2023年進一步布局大選之時，柯文哲找來蔡壁如，原希望挺進屏東家鄉選立委，但自己評估還常須到台北襄助黨務，分析上一屆各選區立委得票分布後，決定落腳時任立院副院長蔡其昌所在的台中市第一選區（大甲、大安、外埔、梧棲、清水），從「自己一票」開始，陸續在四處拜會中才聯繫到市長盧秀燕，進一步拚到7.2萬票、45%的得票好成績，讓蔡其昌不過半當選，綠營也嚇出了「一身冷汗」，地方直呼精彩。

2024年台中市第一選區立委選戰，由蔡壁如（左2）對上時任立院副院長蔡其昌（右1），蔡壁如在空降不被看好的情況下逐步逼近，最後小輸7,000票讓地方綠營嚇出一身冷汗。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

▲2024年台中市第一選區立委選戰，由蔡壁如（左2）對上時任立院副院長蔡其昌（右1），蔡壁如在空降不被看好的情況下逐步逼近，最後小輸7,000票讓地方綠營嚇出一身冷汗。

蔡壁如也說，因為在台中清水有了落腳處，盧秀燕也邀請自己入府擔任市政顧問督導海線，自己最喜歡的便是留在台中工作，澈底融入當地生活，分享在地鄉親的熱情。蔡壁如自信地說，自己在地方「得人緣」，選民若與自己見一面「你會喜歡我」，也因此在柯文哲身陷囹圄之際，蔡壁如找到突破口，從各地出發找朋友，從2019年創黨之初，每年「全台大眾走」不間斷，包含2020年護藻礁大遊行、2021年四大公投等活動，都持續從外部為民眾黨添柴火，如今仍要從地方出發，矢言重新把民眾黨熱情找回來。

對於民眾黨立院黨團與中央黨部不斷有聲音傳出「不歡迎」自己回黨，蔡壁如直言，其實這些都是不了解自己的人放話，憂心蔡壁如回黨「破壞現有生態」，因著恐懼頻頻撂話，但若向基層黨工打聽，自己其實「很好相處」，「血滴子」稱號則因過去在北市府擋了不少爭議案，但也透過「講道理」讓對方能釋懷，不是冷血無情。

蔡壁如說，如今黨主席選戰角力不斷，一雙兒女也在消息見報後，調侃自己「要當關燈黨主席」，對於民眾黨發展「看空」，但自己認為光「111釘孤枝」中看到的支持者熱情，民眾黨不會這麼快散去，從拜會地方資源、對主席選舉勾畫藍圖，包含近期立院黨團熱議的「兩年輪替制」自己也想到了解方，在在都是為民眾黨續命努力。

台灣民眾黨11日在自由廣場舉辦「111釘孤枝」活動，現場喊出「拒絕綠色威權、還我司法正義」口號，吸引上萬支持者到場響應。（圖／黃威彬攝）

▲台灣民眾黨11日在自由廣場舉辦「111釘孤枝」活動，現場喊出「拒絕綠色威權、還我司法正義」口號，吸引上萬支持者到場響應。

至於黃國昌已正式喊出要參與2月主席改選，蔡壁如認為不是壞事，但自己也準備了很久，現在還不能直接說自己要退，應該要先溝通彼此理念，可惜黃國昌可能忙於19日中央委員選舉，自己傳訊還「不讀不回」。至於是否主動撥打電話聯繫？蔡壁如則苦笑稱「再等看看吧」。

前立委蔡壁如近來全台跑透透，希望以引以為傲的「親和力」，替民眾黨拓展版圖，也希望透過壯大民眾黨聲勢。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

▲前立委蔡壁如近來全台跑透透，希望以引以為傲的「親和力」，替民眾黨拓展版圖，也希望透過壯大民眾黨聲勢。

民眾黨目前有約3.5萬黨員，2024年12月已選出了黨代表111人，其中17人報名通過中央委員選舉，將進入19日選戰作業選出9席中央委員，外界預期目前「蔡派」除了蔡壁如回黨中央十拿九穩外，友好的張凱鈞、孫正華都有機會連任，自己紮根的台中，主委江和樹連任也十拿九穩，因此蔡派朝「坐三望四」邁進，料將成主席選戰關鍵力量。由於17日傍晚6點前為主席報名截止，蔡壁如究竟選不選，當晚見分曉。

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