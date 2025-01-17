　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男逛日舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集　收錄在遼寧作戰真實景象

▲陸男在日本舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集。（圖／翻攝現代快報）

▲陸男在日本舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集。（圖／翻攝現代快報，下同）

文／香港01

大陸一名男子出差日本時，在當地舊貨市場發現一本老照片，內容疑似與日軍侵華有關，於是當場買下。他表示，目前已安全將照片帶回國內，希望捐獻給相關博物館進行鑒定。綜合陸媒報道，杜先生是一名收藏愛好者，他11日在日本東京出差時，在護國寺附近的舊貨市場中發現了，一本內容疑似記錄日軍侵華時期的照片，於是果斷買下。

▲陸男在日本舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集。（圖／翻攝現代快報）

照片的文件袋上寫有「日露戰役（日俄戰爭）」字樣，內部照片雖然泛黃但畫面清晰，當中涵蓋日軍與俄國軍隊在遼寧一帶行軍作戰的場景，包括1904年4月俄國軍人與晚清官員的合照、俄國軍隊槍斃被俘日軍的畫面以及日軍行軍照片等，地點疑似為遼寧本溪太子河附近。

杜先生稱，在日本看到這些照片時心情十分激動，已於14日將照片帶回國內，並希望捐獻給相關的博物館進行鑒定。

▲陸男在日本舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集。（圖／翻攝現代快報）

公開資訊顯示，「日露戰役」即日俄戰爭，是1904年至1905年日本和俄羅斯帝國為爭奪朝鮮半島和中國東北而進行的戰爭，主戰場就在遼東半島和朝鮮半島。

▲陸男在日本舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集。（圖／翻攝現代快報）

根據歷史記載，戰爭期間大量工廠、房屋被破壞，耕牛和糧食被搶奪，導致數十萬難民流離失所，民眾生命財產損失慘重。據統計，至少有2萬名中國人死於戰火，財產損失達白銀6900萬兩。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化
快訊／公平會人事案表決「藍白封殺兩人」　陳超明跑票
對岸將恢復陸客團來台　陸委會「歡迎」但未表示解除禁團令
黃麟凱考上街頭藝人　愛上音樂「期待有天路人掌聲」
2辣妹西門町「爆乳擺攤」：走春服務紅包對分　網揪疑點
快訊／黃麟凱遭槍決　民進黨：支持政府依法行政
36死囚輪誰上刑場「實現正義」　法務部說話了
快訊／黃麟凱槍決　賴清德向受害家屬致意：這麼多年辛苦了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

到南方滑雪！深圳建全球最大室內雪場　最長雪道450米...高低差83公尺

對岸將恢復陸客團來台　陸委會「歡迎」但未表示解除禁團令

陸公佈2024GDP增長5.0％　出生人口954萬人出現回升　

女大生長相神似「張曼玉」爆紅　本人羞回：做夢都會笑醒

陸男逛日舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集　收錄在遼寧作戰真實景象

陸參與川普就職人選出爐！　國家副主席韓正擔任習近平特別代表

開放上海團客來台　國台辦再籲台灣解除「禁團令」

陸文旅部正式宣布！　近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊

恆大第二！萬科總裁祝九勝被公安帶走

盧比歐稱應讓中國知道「侵台代價太高」　陸外交部：不容干涉

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

#黃仁勳 現身！ 經典皮衣登場笑：你們怎麼知道我來 #台中

司改會刑場外抗議「停止死刑」　民眾當街嗆：等你們家人遇害再來說

【泰格與雪兒】喜歡上摩羯座

黃仁勳抵矽品新廠揭幕式！　潭子冷風讓他頻發抖喊「cold」

最年輕死刑犯 #黃麟凱 預計9點槍決　北所「生死門」員警戒備

到南方滑雪！深圳建全球最大室內雪場　最長雪道450米...高低差83公尺

對岸將恢復陸客團來台　陸委會「歡迎」但未表示解除禁團令

陸公佈2024GDP增長5.0％　出生人口954萬人出現回升　

女大生長相神似「張曼玉」爆紅　本人羞回：做夢都會笑醒

陸男逛日舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集　收錄在遼寧作戰真實景象

陸參與川普就職人選出爐！　國家副主席韓正擔任習近平特別代表

開放上海團客來台　國台辦再籲台灣解除「禁團令」

陸文旅部正式宣布！　近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊

恆大第二！萬科總裁祝九勝被公安帶走

盧比歐稱應讓中國知道「侵台代價太高」　陸外交部：不容干涉

陸恢復福建上海團客來台　國民黨：台灣人關心兩岸重回和平穩定

婦外出散步迷路　1句「住美國醫院附近」…暖警送她回家

性騷妙齡女警界「開單高手」正面曝　同事驚訝：他績效超好

科技巨頭再裁員　亞馬遜砍200人

最高行政法院前院長控監院毀名譽　林奇福怒提600萬國賠吞敗確定

公視預算遭砍引藝文界怒吼　民眾黨闢謠：沒有提案也沒有支持

快訊／公平會人事案表決結果出爐「藍白封殺兩人」　陳超明跑票

圍巾捲入輸送帶！　女工專心揀水果「卻遭活活勒斃」

沒珍惜男女感情！教誨師揭黃麟凱難教化　冷血變人神共憤死刑犯

上海福建陸客團可望來台　觀光署：仍待陸方公布具體作法

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

陸文旅部正式宣布！　近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊

女子退租後失聯…房間滿地糞便

恆大第二！萬科總裁祝九勝被公安帶走

開放上海團客來台　國台辦再籲台灣解除「禁團令」

陸中小學生禁帶手機到校 各種「藏手機神器」網路賣翻

女子將年假當「尾牙獎品」遭開除

女大生長相神似「張曼玉」爆紅

人民幣成為全球第四大支付貨幣 80餘間境外央行納入外匯存底

盧比歐：應讓中國知道侵台代價太高

「總統特使」林佳龍訪帛琉 陸：台灣是中國一個省，沒有什麼總統

陸男逛日舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集 收錄在遼寧作戰真實景象

富可敵國！廣東GDP總量「首度」突破14兆　

陸委會：沒收到陸客團來台申請

美將37家中企列入制裁名單　陸外交部回應

更多熱門

相關新聞

台灣曾有滑雪場「60年前珍貴照」曝光！

台灣曾有滑雪場「60年前珍貴照」曝光！

每到冬季，海外滑雪已經是台灣人必排的出國行程，尤其日本更是首選，其實，台灣以前也有滑雪場，國發會曾分享一系列國家檔案照片，揭示了60年前合歡山的冬季景象。當時，合歡山每年冬季有兩個月的積雪期，因此政府在此闢建了滑雪場，還設置雪場纜車，可惜隨著氣候變遷，滑雪場已成為歷史。

加薩實際死亡數「比官方高出40%」！

加薩實際死亡數「比官方高出40%」！

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

俄軍轟炸烏東札波羅熱　至少13死

俄軍轟炸烏東札波羅熱　至少13死

虎班從窗簾後偷窺　嚇壞鏟屎官

虎班從窗簾後偷窺　嚇壞鏟屎官

關鍵字：

日露戰役歷史照片日俄戰爭東北遼東戰爭

讀者迴響

熱門新聞

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

謝金燕凌晨發聲「我不害怕」　兒子生父名字被提起

華航董座謝世謙心肌梗塞猝死　女兒竟是知名樂團成員

黃仁勳「逢甲一口沒吃」　Cheap：攔路討錢太扯

即／最年輕死囚黃麟凱22：03伏法　

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

即／黃麟凱槍決　廢死聯盟：賴清德、鄭銘謙槍下留人

黃麟凱槍決前只吃一隻雞腿　留一封信似遺書

黃麟凱絞殺母女伏法　37死囚「他被挑中」關鍵原因曝光

原要在日本生！謝金燕兒爸遭爆「百分百」是他

Ivy、陳國華國二兒「公車站遭撞飛」急診！怒控機車騎士肇逃

即／黃麟凱槍決拖延1hrs　王爸爸：怕不會執行

快訊／金珉禧不倫戀9年「懷孕了」！

2辣妹擺攤「走春服務」　網揪1疑點

台灣36名死囚中「唯一女性」　1原因可能逃死

更多

最夯影音

更多

【要清燉還是紅燒？】新買的包還沒背就被柴咬...媽怒喊：有人要養嗎？

最年輕死刑犯黃麟凱9點槍決　北所「生死門」員警到場戒備

#黃仁勳 抵台！親切合照、簽名 笑喊：夠了嗎？我也要去賺錢

野馬逆向超車險撞大車！　急閃避切回下秒撞倒騎士

Lulu大露背主持尾牙　合體玖壹壹〈嘻哈庄腳情〉

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面