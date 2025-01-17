陸男逛日舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集　收錄在遼寧作戰真實景象

▲陸男在日本舊貨市場發現「日俄戰爭」珍貴照片集。（圖／翻攝現代快報，下同）

文／香港01

大陸一名男子出差日本時，在當地舊貨市場發現一本老照片，內容疑似與日軍侵華有關，於是當場買下。他表示，目前已安全將照片帶回國內，希望捐獻給相關博物館進行鑒定。綜合陸媒報道，杜先生是一名收藏愛好者，他11日在日本東京出差時，在護國寺附近的舊貨市場中發現了，一本內容疑似記錄日軍侵華時期的照片，於是果斷買下。

照片的文件袋上寫有「日露戰役（日俄戰爭）」字樣，內部照片雖然泛黃但畫面清晰，當中涵蓋日軍與俄國軍隊在遼寧一帶行軍作戰的場景，包括1904年4月俄國軍人與晚清官員的合照、俄國軍隊槍斃被俘日軍的畫面以及日軍行軍照片等，地點疑似為遼寧本溪太子河附近。

杜先生稱，在日本看到這些照片時心情十分激動，已於14日將照片帶回國內，並希望捐獻給相關的博物館進行鑒定。

公開資訊顯示，「日露戰役」即日俄戰爭，是1904年至1905年日本和俄羅斯帝國為爭奪朝鮮半島和中國東北而進行的戰爭，主戰場就在遼東半島和朝鮮半島。

根據歷史記載，戰爭期間大量工廠、房屋被破壞，耕牛和糧食被搶奪，導致數十萬難民流離失所，民眾生命財產損失慘重。據統計，至少有2萬名中國人死於戰火，財產損失達白銀6900萬兩。

【本文獲《香港01》授權轉載。】