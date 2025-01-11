加薩實際死亡人數「比官方高出40%」！　最新研究曝恐怖數字

▲以色列國防軍（IDF）對加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）發動空襲。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

以色列與哈瑪斯爆發至今已1年半，然而一項最新研究卻指出，加薩地區在戰爭前9個月的實際死亡人數高達6.4萬人，比巴勒斯坦衛生部所公布的4.6萬人還要高出40%，其中近6成是婦女、兒童以及65歲以上高齡者。

根據《衛報》報導，醫學期刊《刺胳針》近日發布一項研究指出，自從以色列與哈瑪斯2023年10月7日爆發戰爭到2024年6月30日的9個月內，以色列在加薩展開的空襲和地面行動導致至少6萬4260人死亡。

▲研究指出，加薩地區實際死亡人數超過官方統計數據。（圖／路透）



研究指出，罹難者中約59.1%為女性、兒童與65歲以上的長者。然而根據巴勒斯坦衛生部門通報的數據，以哈戰爭導致加薩地區4萬6000人死亡，而整個加薩地區的戰前人口則有230萬人。

對於這項研究，一名以色列高級官員則表示，以色列軍方採取了各種措施來避免平民傷亡，包括提前發出撤離警告和設置安全區，世界上已經沒有其他軍隊像他們一樣採取如此廣泛的措施。他指出，這份研究報告中的數據並不能反映當地的實際情況。然而由於以色列限制外國記者進入加薩，因此國際媒體難以驗證死亡數字。

▲流離失所的巴勒斯坦平民逃離加薩走廊北部。（圖／路透）



這份研究由倫敦衛生與熱帶醫學院、耶魯大學等學術機構的專家共同進行。報告也提到，雖然加薩衛生部過去的電子死亡記錄系統可信度高，但自從以色列發動軍事行動以來，醫院遭襲擊、數位通訊受阻，導致電子死亡紀錄系統的運作也受到影響。

對此，以色列政府聲稱，哈瑪斯武裝分子利用醫院作為掩護據點，才會對醫院發動攻擊，但哈瑪斯否認這一說法。

▲以色列與哈瑪斯發動戰爭至今已1年半。（圖／路透）



這份研究綜合了巴勒斯坦衛生部的官方死亡數據、巴勒斯坦人所發起的親屬死亡通報線上調查以及社群媒體上的訃告等資料，使用交叉比對方法來清除重複紀錄，估計戰爭前9個月的死亡人數介於5萬5298至7萬8525人之間，而最佳估計值為6萬4260人。

這項數據也意味著官方數據可能被低估了約41%。研究指出，這些數字僅涵蓋創傷性死亡，不包括因醫療資源短缺或糧食不足造成的死亡，亦不包含可能被埋在廢墟之下的死者。

巴勒斯坦中央統計局進一步估計，除了官方統計的死亡人數外，仍有約1萬1000人失蹤且可能已死亡。該研究的主要作者之一、倫敦衛生與熱帶醫學院的流行病學家賽娜·賈馬魯丁（Zeina Jamaluddine）表示，他們在比對3個名單時，僅保留那些家屬或醫院認證已經死亡的個案。