俄軍轟炸烏東札波羅熱13死、113人受傷　平民滿身瓦礫倒臥路邊

▲俄軍空襲烏東札波羅熱市，至少13死、113人受傷。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯9日對烏克蘭東城市札波羅熱（Zaporizhzhia）發射航空導引炸彈，烏克蘭當局指出，這波空襲至少造成13人喪命、113人受傷，是近幾週以來最致命的空襲之一。

綜合法新社與路透社報導，俄羅斯入冬以來對烏克蘭發動更猛烈的攻擊，並稱部分攻擊是為了報復基輔以西方援助的武器攻擊俄羅斯領土。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄軍9日展開「殘酷」的轟炸，呼籲國際社會團結力挺烏克蘭並對抗俄羅斯，以實現「持久和平」。

澤倫斯基發布的一段影片中，有多名傷者倒在路上、身上滿是瓦礫，急救人員將傷者抬上臨時擔架。

烏克蘭內政部在聲明中表示：「俄羅斯人以2枚導引航空炸彈轟炸札波羅熱市，炸彈在人群中爆炸。」

澤倫斯基指出，這波攻擊共造成13人死亡及多人受傷，並指控俄羅斯刻意針對平民，「沒有什麼比在城市投擲炸彈更為殘酷，明知會傷及平民百姓，這再次展現出俄羅斯的真正意圖，他們只想要戰爭和受害者」。

澤倫斯基10日將前往德國參加烏克蘭主要盟友的拉姆施坦（Ramstein）會議，以爭取更多支持。這很可能是美國候任總統川普就任前的最後一次會議。

川普威脅上任後將削減對烏克蘭的重要軍事援助，並承諾會迅速結束戰爭，基輔擔心川普恐迫使烏克蘭接受對莫斯科有利的和平條款。