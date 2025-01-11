台灣曾有滑雪場「60年前珍貴照」曝光！　網憶：以前在這學滑雪

▲台灣以前也有滑雪場。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

每到冬季，海外滑雪已經是台灣人必排的出國行程，尤其日本更是首選，其實，台灣以前也有滑雪場，國發會曾分享一系列國家檔案照片，揭示了60年前合歡山的冬季景象。當時，合歡山每年冬季有兩個月的積雪期，因此政府在此闢建了滑雪場，還設置雪場纜車，可惜隨著氣候變遷，滑雪場已成為歷史。

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「讓國家檔案述說合歡山滑雪場輝煌過去！」國發會曾在臉書發文，60多年前，政府在開闢東西橫貫公路支線時，發現海拔3100多公尺的合歡山每年冬季有兩個月的積雪期，而且地形和坡度適合滑雪，因此成立了「武嶺寒訓基地」，並闢建雪場，訓練國軍滑雪和雪地求生，這也成為台灣滑雪運動的開端。

1963年，在林務局的支持下，「中華民國滑雪協會」等單位相繼成立，推動雪上運動，合歡山也成為救國團舉辦冬令營的首要場地，滑雪營和賞雪團等活動讓冬天的山上變得非常熱鬧。當時，合歡山東峰至松雪樓還設有一條400公尺長的雪場纜車，並在松雪樓旁興建了「滑雪訓練中心」，培養台灣滑雪好手出國比賽。然而，隨著氣候變遷和出國滑雪變得便利，這座滑雪場逐漸被人遺忘。

貼文曝光，不少人回憶過去，「以前當兵時確實是有特種部隊在山地重裝備受寒訓」、「在合歡山東峰那邊，之前去爬的時候有看到遺棄的纜車設備」、「我小學的時候全家曾去合歡山滑雪度假過」、「1976年我高一寒假住松雪樓，剛好遇見畢生難忘的雪景」、「參加過救國團的活動，滑雪就在這邊學的」。