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iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」　內行搖頭：很好用

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有iPhone用戶發現，更新iOS版本之後，感覺運行速度有變慢，結果發現照片APP多出某個新功能「增強的視覺化搜尋（Enhanced Visual Search）」。該用戶就把功能關掉，意外發現速度有提升。大票果粉一試也驚呆，「瞬間有感！」「完全不知道多了這個功能」、「確實快多了。」

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日分享一則X文（原推特），發文網友表示，最近發現更新了iOS之後，感覺運行變很慢，發現照片APP多出「增強的視覺化搜尋（Enhanced Visual Search）」新功能，並且是開啟的狀態。原推主就把功能關掉，意外發現速度有提升。

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魚漿夫婦就表示，看到很多人都在討論這個，便看了一下自己的iPhone，發現新功能確實是開啟的狀態，就關掉試看會手機不會快一點，「是在『設定』裡的『應用程式（APP）』中的『照片』應用程式。」

貼文吸引大票蘋果用戶留言，「關掉之後超級流暢！」「關掉後即刻有感！」「感謝，15 Pro關了，有比較快，轉換APP、滑動網頁」、「已關！居然有這種東西！」

值得注意的是，事後魚漿夫婦更新資訊，「有很熟悉 Apple 的朋友出來說明了，這邊也更新給大家參考。」內行解說，「增強的視覺化搜尋」功能，是將拍照的場所主動和全球索引庫資料比對。至於手機有感變慢，是剛更新，需要建立過去所有照片的新索引內容。

內行強調，更新手機其實不會有「一直」耗電或變慢的問題。另外，該功能是以私密方式在本機比對，不會影響隱私，「如果對隱私沒有疑慮的話，其實不用關掉。它基本上就是比對一次，這段時間跑完之後就沒事了。完成之後應該可以更有效率的讓你找到你的照片，相對來說是有優點的。」

還有人熱論新功能很棒，「這功能是幫助你在照片裡搜尋的可靠性變強...輸入特定地標就找得到在那裡拍的照片。甚至你有在電梯裡拍照，用電梯當關鍵字都找得到」、「真的超好用！」「我跟朋友聊天，聊到特定回憶，找照片很快都是這個功能的幫助。」「這功能其實挺好用的，之前要找一張照片，只要搜尋特徵的東西就能找到。」

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