快訊／公平會人事案表決結果出爐「藍白封殺兩人」　陳超明跑票

▲立法院審查公平會人事案開票畫面。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（17日）處理公平交易委員會人事同意權案，對現任公平會主委李鎂等4位被提名人進行投票表決，投票時間為1小時，而國民黨團、民眾黨團都已決議封殺李鎂、洪財隆二人，最終表決結果出爐，最終113位立委投票，陳志民、林慶堂過關，李鎂、洪財隆遭到封殺。然而，雖仍有現場亮票、跑票可能性不高，配合國民黨團運作的立委陳超明跑票，對李鎂投下同意票，成為表決案意外插曲。

公平會4位委員任期將於1月31日屆滿，行政院去年10月底提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任、現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，任期均自114年2月1日至118年1月31日止。行政院表示，上開被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，提名時已併同考量政黨比例，符合公平會組織法規定，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

行政院秘書長龔明鑫去年底也率4位被提名人拜會國民黨團，由於拜會前，公平會剛宣布不批准兩大外送平台Uber Eats與foodpanda合併案，國民黨團當時也給予肯定，總召傅崐萁更形容，此次拜會如同媒人帶著誠意登門，朝野若能延續如此和諧互動，許多問題將迎刃而解。

公平會人事案爭議不大，原本預期在朝野都肯認情況下，四位被提名人將一同過關，然而日前質詢公平會時，在野黨立委包含黃國昌、王鴻薇都關注2022年7月全聯併購大潤發案。

當時有公平會委員要求全聯每年捐款3億元贊助體育及棋藝活動，公平會副主委陳志民也認為此舉不妥，而現任委員、此次被提名人洪財隆備詢時就承認是他提出。為此民眾黨立院黨團上午決議封殺洪財隆以當時的公平會主委李鎂，國民黨團也決議跟進。