大咖導演揪到國會抗議藍營刪公視預算　陳玉珍亂入記者會起衝突

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委吳沛憶痛批，國民黨立委陳玉珍砍掉文化預算50億元，是文化殺手。多名導演、編劇今（17日）一同到立法院抗議國民黨刪除預算，不料，陳玉珍卻亂入，並與導演陳世杰起衝突。陳世杰痛批，「妳的主子還沒過來就開始搞，中國那邊的主子，我們連署已經2萬多人，妳陳玉珍只有4000多的選票。」

▲多位導演齊聚立法院抗議藍委刪文化預算，國民黨立委陳玉珍到場踢館。（圖／記者許靖騏攝）



教文委員會的委員郭昱晴、陳培瑜、范雲、吳沛憶、林宜瑾、陳秀寳、張雅琳，以及導演陳世杰、李志薔、編劇王小棣、溫蓮忻、林映竹共同召開記者會，譴責藍白惡意刪凍預算，國民黨全數減列公視23億元預算，等於叫公視直接關台。

不料，在記者會的尾聲，陳玉珍說，她接受記者邀請，因此她也到一旁旁聽。後續則與民進黨立委，以及導演、編劇們起了衝突。

▲多位導演齊聚立法院抗議藍委刪公視預算，國民黨立委陳玉珍到場踢館。（圖／攝影中心攝）

郭昱晴問，要撤案了嗎？昨天陳玉珍還特別到導演楊力州臉書底下留言，並嗆聲絕不收手，就是她絕不刪除這筆預算，陳玉珍大概就是這副樣子，不要挑戰人民的底線。吳沛憶怒嗆，台灣人看清楚了，陳玉珍一個人刪了50億元的文化預算，就是文化殺手，「大家看清楚陳玉珍的嘴臉」。

陳世杰則拿起麥克風怒嗆，陳玉珍到楊力州臉書留言，要求公開連署名單，不好意思，「我也是其中一員，我叫陳世杰，妳記住了，妳的主子還沒過來就開始搞，中國那邊的主子」，只有陳玉珍用意識形態毀掉公視成長的可能，現在連署已經2萬多人，而陳玉珍只有4000多的選票。

陳玉珍則喊話，希望大家留下來聽她受訪，反嗆導演們「又意識形態，連查證都不會嗎？你們不要當人家的打手，文化人士只是某些政黨的打手」。郭昱晴則回，不要欺負文化工作者，不要跟文化界為敵，「我沒有要聽妳廢話啦」。

▲多位導演齊聚立法院抗議藍委刪文化部及公視預算。（圖／攝影中心攝）