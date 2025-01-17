公視預算遭砍引藝文界怒吼　民眾黨闢謠：沒有提案也沒有支持

▲民眾黨立法院黨團舉行時事聯訪記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院近期處理114年度中央政府總預算案，過程中爆出公視23億預算被國民黨立委提案全數刪除，引發藝文界反彈，揚言投入製作大罷免宣傳影片。對此，民眾黨團今（17日）召開時事回應記者會，立委張啓楷強調，「民眾黨沒有提案要全刪、也沒有要支持」，僅針對Taiwan plus預算進行提案，公視沒有一毛錢被砍，也請所有藝文界影劇圈的好朋友們，民眾黨會共同支持，請大家不要擔心。

黨團總召黃國昌說，公共電視的部分，大家期待的是它發揮公共電視的精神跟品質，「過去有沒有發揮這樣的精神跟品質？社會上有很多評價，甚至很多媒體學者都是恨鐵不成鋼」。他說，公視的胡董事長來拜會黨團時，對於民眾黨針對公視提出的提案，他認為非常理性，這就是理性的監督。

黃國昌強調，對於這些長期的文化工作者跟創作者，民眾黨的立場向來都是長期支持，但也請在傳遞相關訊息的時候不要有刻意扭曲，「這樣不好，大家就事論事」。

立委張啓楷補充，很多藝文圈、影劇圈的前輩好朋友都有站出來，「請你們不要擔心，民眾黨是關鍵的少數，民眾黨沒有提案要全刪、也沒有要支持」。他說，抹黑不能得逞，現在民進黨跟側翼把民眾黨冠上了一個帽子，說民眾黨要刪掉20幾億，「民眾黨不只沒有提案全刪，也沒有要支持這個案子」。

張啓楷強調，民眾黨的提案是針對Taiwan plus將近10億的補助款，這跟公視是沒有關係的，「公視我們一毛錢都沒有刪，但是Taiwan plus出了很多問題」，包括在美國大選時候，做了美國大選專題竟然一面倒去支持民主黨、說川普是被定罪的重刑犯，差點引起台美關係惡化。

此外，Taiwan plus預算的編列也很浮濫，包括APP下載，本來目標是一年22萬多，現在一年都打不到17萬，本來就應該被檢討；此外，Taiwan plus是國際宣傳媒體，但對歐美非常少，大部分還是停留在亞洲地區，所以黨團凍結了一部分預算，是針對Taiwan plus部分。

張啓楷強調，公視沒有一毛錢被砍，也請所有藝文界影劇圈的好朋友們，民眾黨會共同支持，請大家不要擔心。

