花蓮慈院獲新年大禮！　骨髓幹細胞中心通過WMDA國際認證

▲WMDA審查委員分別是蓋思·海利（Garth Healey）和錢迪妮·德維·塞爾瓦拉賈Chandini Devi Selvarajah。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

WMDA（World Marrow Donor Association，世界骨髓捐贈者協會）是全球骨髓庫的唯一認證機構，為確保捐贈者捐贈安全與患者移植品質，審慎嚴格要求全球骨髓庫須達到品質標準化作業流程一致性的規格，因此每四年一次，由不同國家的評審委員，親抵各國骨髓庫進行查驗評核。2024年驗證方法再度升級，變得更加嚴格，WMDA於2024年底由兩位評審實地訪查驗證後，再次發給慈濟骨髓資料庫「Full Standards」的進階認證，也是目前協會通過的最高級認證。

▲▼WMDA經過涵蓋所有作業審查，肯定慈院骨髓幹細胞中心的品質與捐贈流程符合國際規格化一致性的要求。

WMDA從2003年九月開始啟動骨髓庫認證制度，以確保骨髓庫的品質與全球一致。根據 WMDA 的認證計畫，認證分為三個層級，每個層級有不同的資格條件與續期要求。慈濟骨髓幹細胞中心於2008年12月向WMDA申請認證，2010年10月1日通過初階認證，成為第十八個通過認證的骨髓庫。

2015年，慈濟骨髓資料庫首次通過進階認證，和日本成為亞洲唯二通過進階認證的骨髓資料庫，2020年再度獲得進階認證通過。全球103個骨髓資料庫中，只有35個骨髓庫通過「Full Standards進階認證」， 包括亞洲五國，位於台灣的慈濟骨髓資料庫是其中之一。

2024年底，世界骨髓資料庫兩名審查委員分別從不同國家來台，於2024年11月26、27兩日親訪位於花蓮的慈濟骨髓幹細胞中心進行實地審查。WMDA審查委員分別是蓋思·海利（Garth Healey）和錢迪妮·德維·塞爾瓦拉賈Chandini Devi Selvarajah。

2024年WMDA針對60項與捐贈過程相關的規定訪查範圍涵蓋所有與捐者中心／臍帶血庫有關的作業，包含召募、捐者諮詢、捐者資料庫維護、申請捐者血樣、配對資料便利、捐贈便利、捐後追蹤等進行審查，證明慈濟骨髓幹細胞中心的品質與捐贈流程符合國際規格化一致性的要求。其中在193個認證條文以及504份中英文文件資料的審核中，包括資料庫的資料完整性、營運品質、效率、管理及策略計畫等的要求調整為更加嚴格。期間骨髓中心同仁多次挑燈夜戰，甚至清晨天未亮三四點即摸黑至辦公室上傳文件，以在審查期限內完成任務。

▲▼訪視委員針對包含召募、捐者諮詢、捐者資料庫維護、申請捐者血樣、配對資料便利、捐贈便利、捐後追蹤等逐一審查。

年初，慈濟骨髓幹細胞中心就收到WMDA 的進階通過認證標章。評審評語為「BTCSCC（Buddhist Tzu Chi Stem Cells Center，慈濟骨髓幹細胞中心）是一個組織患者、捐贈者和臍帶血非常良好的資料庫，擁有成熟的流程規劃，並獲得了社會善心人士的參與。BTCSCC有完善的策略計劃，並因此建立了高品質的系統，包括反映組織需求的政策和標準作業程序（SOP）。BTCSCC 得到了慈濟醫院、慈濟基金會以及超過10,000名志工的大力支持。骨髓庫的品質系統得到受訪員工的充分理解。BTCSCC 的員工非常專業，對自己的職責有專業水準的理解，且熱心、友善，並且非常致力於提供卓越的服務。」

根據WMDA（世界骨髓捐贈者協會）的統計資料，截至 2025 年 1 月 8 日，

全球共有 57 個國家中，包括骨髓捐贈者資料庫和臍帶血庫，共計登記了 41,935,808 名捐贈者和 768,430 份臍帶血。慈濟骨髓資料庫中就有484,456名志願捐贈者，並已完成6,839位移植。通過WMDA世界骨髓捐贈協會的再次進階認證，是對慈濟骨髓幹細胞中心的重大肯定。

楊國梁主任表示，慈濟能夠達到世界骨髓資料庫的作業標準和要求的這些項目，跟國際其他骨髓資料庫能夠接軌，達到品質跟量的水準。這對慈濟骨髓資料庫來說是最棒的新年禮物，也讓慈濟可以繼續為病患服務，能夠造福更多病人。」