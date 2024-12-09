促進公共醫療服務！花蓮慈院與台北醫療聯盟簽署合作備忘錄

▲花蓮慈院院長林欣榮（右）與台北醫療聯盟理事長趙忠傑博士（左）在衛福部次長呂建德見證下，於台灣醫療科技展簽署合作備忘錄。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院院長林欣榮與台北醫療聯盟理事長趙忠傑博士12月6日下午在衛生福利部次長呂建德見證下，於台灣醫療科技展簽署合作備忘錄。雙方將致力於促進公益、健康及學術領域的發展與資源整合。



台北醫療聯盟成立於2018年9月，以結合學術力量與醫療資源、提升醫療服務質量、服務民眾為發展理念，並將這些成果擴展至國際舞台，提供友邦相關協助。

▲花蓮慈濟醫院院長林欣榮。

理事長趙忠傑博士推崇花蓮慈濟醫院秉持「懸壺濟世」的精神，為海內外病人提供高水準的醫療照護，並在各項醫療及人道救援工作中發揮良能，希望透過雙方緊密的合作，提供更完善的公共醫療服務。

▲台北醫療聯盟理事長趙忠傑博士。

林欣榮院長表示，花蓮慈濟醫院成立至今將邁入40年，秉持證嚴上人的慈悲大願，以人為本、尊重生命，不僅深化醫學技術、完善醫療設施、整合社會福利，培育人才並提升醫療照護品質，並與慈濟基金會慈善結合，幫助臺灣及海外有醫療需要的民眾。慈濟醫療服務以人文關懷為核心價值，注重病患的身心靈健康，打造完整的醫療服務體系。



花蓮慈濟與北醫盟此次合作範疇不僅限於醫療技術交流，還包括醫療人才的培育與公益醫療活動，並針對全球公共衛生議題進行研究與討論，以探索解決方案。