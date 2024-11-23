花蓮慈院獲永續績優醫院獎　院長林欣榮獲永續傑出人物獎

▲▼行政院副院長（左）頒發永續傑出人物獎給花蓮慈院林欣榮院長。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院在守護生命與健康的同時，落實證嚴法師與慈濟基金會推動慈善、素食、環保減碳等慈悲利他理念，不僅獲得台灣永續績優醫院獎，林欣榮院長更獲得永續傑出人物獎的殊榮。林欣榮院長在接受表揚後指出，感恩上人的帶領，以及全院同仁的努力，將持續落實盤查，積極尋求更多減碳方法並提升能源使用效率，朝環境永續、守護地球的目標邁進。

台灣永續能源研究基金會（TAISE）2024年首度舉辦「台灣健康永續獎」，有30家醫院報名角逐，歷經嚴格評選，11月20日下午在圓山大飯店舉辦表揚大會。帶領花蓮慈濟醫院獲得二項大獎肯定的林欣榮院長，19日下午，也參與第七屆全球企業永續論壇，以「永續浪潮下醫療機構的逆境與因應」為題分享花蓮慈濟醫院團隊努力的策略與經驗。

林欣榮2016年接任院長以來，除了落實「人才培育，品質提升」為經營目標，更帶領全院同仁致力於推動醫療與環境永續工作。2023年，將各醫事職類、單位的環境管理委員會改組為淨零排放暨環境管理委員會，制定減碳策略方向及環境管理措施；12月成立永續發展辦公室，執行各項淨零減碳措施，為醫院未來的永續發展奠定基礎。隔月(2024年1月)，與台灣永續能源研究基金會（TAISE）簽署「醫院永續發展倡議書」。

林欣榮院長指出，花蓮慈濟自1986年啟業以來，願景與長期目標不僅實現對病人的承諾，達成守護生命、守護健康、守護愛的任務，也確切的與全球永續發展目標（SDGs）相對應。

▲林欣榮院長代表花蓮慈院受領台灣永續績優醫院獎。

在追求營運卓越，以高效管理和營運，推動智慧化醫院的願景，對應SDGs 12（負責任的消費和生產）、13（氣候行動）及16（和平、正義與強大機構），亦即致力資源有效管理和環境保護措施，確保醫院在氣候變遷挑戰下持續發展。

在醫療專業卓越，花蓮慈濟醫院持續提升品質，取得多項國家級獎項、外部評鑑/認證，確保病人獲得最佳治療，包括設立AI智慧化實驗室，並通過ISO 15189認證，提升檢驗效率及準度，病患平均抽血等候時間從9.4分鐘減少51.1%，僅剩4.6分鐘；高齡友善窗口平均等待時間更僅1.8分鐘。醫院亦獲得ISO27001、ISO27017和ISO27018等多項資訊安全防護認證。符合SDGs 3（良好健康與福祉）、4（優質教育）及17（促進目標實現的夥伴關係），在持續教育培訓和跨國合作上，分享最新醫學技術與知識，推動全球醫療發展。

啟業38年來，花蓮慈濟醫院不僅建立全人照護服務模式，完善社區健康照護體系，更積極參與社會慈善活動，這些對應SDGs 1（無貧窮）和10（減少不平等），提供可負擔的醫療服務和社會公益活動之外，更具體減少社會不平等，改善弱勢群體生活品質。

為了落實健康平權，消弭花東兩縣偏鄉醫療困境，林欣榮院長自2019年起，帶領團隊整合東區17家醫院攜手合作，透過健保醫院總額風險調整移撥款計畫經費支持，以提升花蓮、臺東兩縣鄉親的平均餘命為目標，除運用地理資訊系統精準掌握醫療改善區域，策進醫療服務網絡，布建醫事人力支援，聚焦幫助高風險與弱勢群體。根據內政部統計處公布的資料，2021年花蓮及台東兩縣平均餘命相較推動計畫前的2018年，各提升1.45、0.85歲，提升幅度高於這三年來全台平均餘命提升的0.17歲。

因為有資訊科技輔助，花蓮慈濟醫院推動「無牆醫院」概念，積極發展遠距醫療，結合AI篩檢系統，改善偏鄉醫療平權，藉由資通訊技術打造APP，整合「雲地資源」，改善偏鄉就醫可近性，便利有醫療需求的民眾。在院內推動開發智能巡房APP與病患服務APP，突破傳統縮短醫病距離，更減少紙張浪費。

花蓮慈濟建立策略性人力資源管理制度，發展專業及人文兼具的人才培育制度，推動性別平等的工作環境。符合SDGs 5（性別平等）和8（就業和經濟增長），通過平等教育和職業發展機會，培育出更多具備專業和人文素養的醫療人才，支援宜花東三縣市有需要的醫療院所，促進社會全面發展。

花蓮慈濟醫院努力朝著2050年零碳排目標邁進，今年初與ISO輔導機構–-優樂地永續服務股份有限公司合作盤查碳排放量，並通過ISO 14064-1溫室氣體盤查認證，於10月取得國際查驗機構認證證書。且為了減少碳排放量，採取一系列節能措施，包括汰換舊有空調主機，引入變頻、節能及熱泵系統，提高電力使用效率；同時，在廢棄物處理上從源頭內部減量，降低環境負擔。

花蓮慈濟醫院推動綠色醫療多年來，已將節能減碳融入到日常醫院環境管理中，運用AI智能監測系統，控制室內溫度和空氣品質達到節能減碳，並透過大數據演算，分析時間人流、二氧化碳，進而整合建築空間節能運轉策略，打造空調智慧化控制管理模式，在預測人流擁擠、空氣品質下降前，提早介入，使空調耗能曲線最佳化。這項措施更在今年榮獲「經濟部節能標竿獎」銀獎。

林欣榮院長是知名的腦外科權威醫師，因不捨患者病苦，投入再生醫學臨床及研究已超過四分之一世紀，不僅帶領團隊從事幹細胞研究，是台灣首位成功將胚胎幹細胞移植到巴金森病患者腦部的醫師。同時依循政府法規，率先以G-CSF內生性幹細胞療法幫助腦中風、腦傷的病人，並已應用造血幹細胞、自體間質幹細胞、臍帶血執行腦中風治療臨床試驗。

在對抗惡性腦膠質瘤細胞的新藥研究，林欣榮院長與研究團隊在當歸萃取物上發現可以治療癌症的成分，技轉後，進一步合成出單一小分子活性多標靶藥物，結合緩釋錠片，製造出產品Cerebraca® Wafer，可將小分子藥物局部釋放到病灶處，於2017年開始臨床試驗，已完成第2期臨床試驗，正著手計畫啟動全球Phase II/III期臨床試驗。

此外，評審委員肯定林欣榮院長帶領花蓮慈濟醫院團隊在提升偏鄉醫療服務平權，推動遠距醫療和智慧健康管家APP，改善偏鄉居民的就醫可近性，並在院內與鐵路局合作，設置全國首座的台鐵行動車站，便利病患及家屬，認為「林欣榮院長以其卓越的領導力、創新精神和對社會的深厚關懷，為花蓮慈濟醫院的永續發展做出了不可磨滅的貢獻。我們堅信，他是永續傑出人物獎的不二人選」。

林欣榮院長很感恩評審委員，他強調，無論在任何領域，團隊合作非常重要，在花蓮慈濟醫院，照護病人、醫療有團隊，推動環境永續也是跨團隊合作，這次能獲得永續績優醫院及個人獎肯定，「完全是因為我們有上人的帶領，精舍師父、醫療法人及慈濟人的支持，以及全院同仁全力以赴的成果」。