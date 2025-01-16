瘋狂自小客高速衝過斑馬線　外籍男嚇壞：You Almost Kill Me！

記者陳崑福／屏東報導

一名男子駕駛自小客車行經屏東市光復路前的火車站前，遇人行道未禮讓1位外國行人，不僅高速駛過，還兩度在路上迴轉，這名外國人中英文夾雜提醒駕駛小心，還告訴對方「You Almost Kill Me」，但駕駛仍然加速離開，影片被外籍男po網後，引來熱議。轄區的屏東警分局表示，駕駛這種行為已違反3項道路交通管理處罰條例，最重吊扣汽車牌照6個月，如接獲民眾檢舉將依規定製單舉發。

▲自小客車行駛屏東市火車站前人行道未禮讓行人 。（圖／翻拍社會事新聞影音）

▲屏東分局第五組巡官焦振唐說明案情。

網友po網，有一位外國人士在屏東市火車站前欲行走於行人穿越道，一台自小客車未依規定禮讓、高速駛過，讓這位外國人嚇了一大跳，等到駕駛迴轉經過時，以中文夾雜提醒對方駕駛小心，沒想到駕駛竟又再度迴轉，並駛離現場。

而民眾將這段影片PO網後，屏東警分局表示，依影片呈現，駕駛人這種行為，恐違反三項規定：1.未禮讓行人可處新臺幣1200元以上6000元以下罰鍰；2.暫停車道可處新臺幣6000元以上36000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛，吊扣汽車牌照6個月；3.違規迴轉可處新臺幣600元以下1800元以下罰鍰。

屏東警分局呼籲用路人行經路口務必減速通過並禮讓行人，如接獲民眾檢舉，本分局將依規定製單舉發。