　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「美台避免雙重課稅法案」捲土重來　獲眾議院高票通過

▲▼美國國會大廈,國會山莊,參議院,眾議院。（圖／達志影像／美聯社）

▲「美台快速雙重稅收減免法案」15日在眾議院高票通過。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓15日專電

台灣高度關注的「美台快速雙重稅收減免法案」在美國上一屆國會會期闖關失利，今天在新一屆國會捲土重來，在眾議院以423票同意、1票反對通過。法案後續將送參院表決並經美國總統簽署後才生效。

「美台快速雙重稅收減免法案」（United States-Taiwan Expedited Double-Tax Relief Act）兵分兩路改善被雙重課稅數十年的台美企業與個人的情形，一是透過修改美國現行稅法，使在美國提供服務、符合條件的台灣居民所得不需被課稅；合格的台灣居民如果有特定美國來源所得，例如股利或利息等，可適用較低的預扣稅率。

二是立定「美台租稅協定授權法案」（United States-Taiwan Tax Agreement Authorization Act），希望以立法方式明確授權美國總統與台灣就雙重課稅進行談判並達成協定。

台灣近年來積極與美國協商避免雙重課稅，期盼為台美雙方企業提供更多的利基。

眾議院歲計委員會主席史密斯（Jason Smith）今天在表決前表示，美國是台灣最大的貿易夥伴之一，但卻沒有簽訂稅收協定，這代表美國勞工處於不利地位。「如果美台關係要作為對抗中國的一道防線，我們的勞工必須處於平等的競爭地位」。

眾議員趙美心（Judy Chu）則具體指出雙重課稅對美台個人造成的影響。她表示，在沒有相關協定的情況下，美國派往台灣為國內晶片廠受訓的工作人員，可能需要就他們在這次出差中賺取的收入繳納兩次稅。

她說，美國已經透過與60多個國家的雙邊所得稅協定解決雙重課稅問題，但因為台灣的特殊政治地位，洽簽傳統稅收協定的這條路不可行。最後，在美國的十大貿易夥伴中，只剩台灣沒簽避免雙重課稅協定。

趙美心指出，台灣商界人士曾向她反應，在美台兩個市場經營業務後，面臨著巨額的稅單，因此不得不降低跨境投資。此外，美國在台協會（AIT）對在美台灣企業進行調查，其中79%的受訪者表示，雙重課稅是阻礙他們在美投資的主因。這都解釋了與台灣簽訂相關協議的必要性。

「美台快速雙重稅收減免法案」如今過了頭關，後續如果在參院通過，將送交白宮經美國總統簽署，並於台美交換國際文書，確保雙方提供互惠平等租稅減免後生效。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
警攻堅！萬華9賣淫妹+7男客被逮　畫面曝
許允樂認愛後「首同框李玉璽」！
賴清德贈暖暖包！　韓國瑜笑：還是送我假髮？美國很冷
乾冷空氣接力！　再一波低溫探7度
3警官助黃金大亨洗錢千億　「虛幣女神」現身作證畫面曝光
賴清德喊「福爾摩沙沒有仇恨放不下」　交付韓國瑜3任務赴美
高雄某科大爆教授性騷！　至少22女受害
LIVE／賴清德、韓國瑜總統府見面！　現場公開談話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

日本出現「規模8」大地震前兆！專家曝「這3縣」危險了

美準國務卿盧比歐：應讓中國了解「侵台代價太高」

「美台避免雙重課稅法案」捲土重來　獲眾議院高票通過

7女被逼「扒光內褲」蹲下搜身！　怒控警方羞辱偵訊

LIVE／拜登告別演說　感性回顧「為美國服務50年」：我一生的榮幸

荷蘭向美國靠攏　先進半導體設備「擴大出口管制」

美準國務卿「挺台參加國際論壇」　指控北京靠欺騙成為超級大國

野火奇蹟！　焦黑廢墟中「1977年藍色麵包車」完好無損

「通膨放緩」美股狂飆703點！　台積電ADR漲2.66％

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

3歲女兒在父母婚禮暖心留言　「我們非常愛你」新郎秒噴淚

醫生自剪輸精管DIY結紮　手術直呼「感覺真的很奇怪」

被黃國昌批協商現場講廢話　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

#泰國 僧侶念經遇大象闖進寺廟...嚇壞躲角落

8縣市低溫特報！2地非常寒冷　要凍到明晚

罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

日本出現「規模8」大地震前兆！專家曝「這3縣」危險了

美準國務卿盧比歐：應讓中國了解「侵台代價太高」

「美台避免雙重課稅法案」捲土重來　獲眾議院高票通過

7女被逼「扒光內褲」蹲下搜身！　怒控警方羞辱偵訊

LIVE／拜登告別演說　感性回顧「為美國服務50年」：我一生的榮幸

荷蘭向美國靠攏　先進半導體設備「擴大出口管制」

美準國務卿「挺台參加國際論壇」　指控北京靠欺騙成為超級大國

野火奇蹟！　焦黑廢墟中「1977年藍色麵包車」完好無損

「通膨放緩」美股狂飆703點！　台積電ADR漲2.66％

駕駛轉彎「確定沒人」　下秒傻眼慘罰6000元！他怒：還要請假上課

河北冰釣場「冰面破裂」　多人落水死傷不明

內湖草莓季「13家開放採果」！新增許多日式品種　景點地圖一次看

國3南下大溪段小貨車突冒火...燒剩鐵架畫面曝　2人受傷送醫

「雷霆福星」又倒下！有他在陣22勝2敗　哈爾特斯泰腿傷休1周

罕見談起拜登退選　吉兒認了「對裴洛西很失望」：曾是50年好友

醫生自己都不吃！日醫點名「5種常見藥」：生病也別輕易服用

賴清德找蕭美琴當韓國瑜「學姐」　現場傳授赴美經驗

社頭國中網球場驚見超萌領角鴞　樹上休養1天...和媽團聚了

韓國瑜簽名春聯來了！　台北場時間地點曝、「隱藏版」加碼送

台南熱血阿嬤和辣妹「尬舞」 扭腰擺臀跟上節奏是小case！

國際熱門新聞

防盜版被MissAV反擊　石川澪起床氣炸：超虧

日本驚傳台人暴力毆打　他騎在21歲男身上連擊

即／以色列和哈馬斯達成停火協議　結束15個月加薩衝突

美股勁揚703點！　台積電ADR漲2.66％

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

1星期收入逾6萬　女創業賺翻：30歲要退休

TikTok正面槓上美政府　傳主動關閉全美1.7億用戶

尹錫悅被捕後不久　南韓男公搜處附近自焚

中企涉供華為「台積晶片」　美列黑名單

美12月CPI年增2.9％　Fed暫停降息壓力增

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

拜登：以色列與哈瑪斯同意永久停戰　協商期間持續停火

機場安檢5行為觸發警訊！

她示威被逼「脫光內衣褲」蹲下搜身

更多熱門

相關新聞

LIVE／拜登發表告別演說

LIVE／拜登發表告別演說

美國總統拜登（Joe Biden）將於美東時間15日晚間8時（台灣時間16日上午9時）發表卸任演說，他在當天稍早發布的公開信中，也回顧任內諸項成就，並且感性寫道，「能夠為這個國家服務超過50年，是我一生的榮幸。」

美準國務卿：推動台灣參與國際論壇

美準國務卿：推動台灣參與國際論壇

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

野火奇蹟　1977年麵包車完好無損

「醫院認錯人拔管」　家屬2年後才發現真相

「醫院認錯人拔管」　家屬2年後才發現真相

川普就職不降半旗　科技3巨頭同台出席

川普就職不降半旗　科技3巨頭同台出席

關鍵字：

美台課稅跨境北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

知名貴婦遭設局　「肉償高利貸」被拍多視角性愛片

利菁脫口「謝金燕兒子生父真實身分」

利菁爆孩子生父名字！　謝金燕10字限動疑曝心聲

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

利菁脫口爆謝金燕兒子生父

獨／退休警官霸車位3年　賓士停刑事局照片曝

一堆人不知！機車「加裝1物」1800元直接飛了

文佳煐甜吻崔顯旭照片流出

春節禮金最高可領1.2萬！發放對象、時間一次看

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

快訊／上班快改道！　國道火燒車回堵10公里

「3生肖」沒犯太歲也很衰！

李怡貞酸奈奈子「一看就綠茶」

迪化街名店「老董娘」疑遭詐騙！　3億全捐東林寺

阿部瑪利亞：邰哥不是我朋友！　被消失《木曜4》內幕全說了

更多

最夯影音

更多

全台最大 #寶可夢 卡偽造廠被抄！ 業者狠撈4千萬侵權市值 #3億

萌妹大哭被玩具鴨錄音模仿　重播哭聲還扭脖...嘲諷破表

濃霧追撞視角曝！西濱20車車禍　網批：開這麼快，缺乏危機意識

《單身即地獄4》男嘉賓撞臉張翰　「帥到能消氣」..圭賢：不到那種程度吧

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面