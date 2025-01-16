野火奇蹟！　焦黑廢墟中「1977年藍色麵包車」完好無損

▲一輛1977年福斯麵包車，在洛杉磯野火之中，奇蹟倖存。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯野火迄今造成25人喪命、逾1.2萬棟建築被毀，但一輛1977年的復古麵包車，卻在烈焰之中奇蹟似「毫髮無傷」，被《美聯社》攝影記者拍下，並在社群媒體瘋傳，成為這場災難性悲劇發生後的慰藉。

24歲的普雷斯頓（Preston Martin）14日受訪表示，「那輛麵包車有魔力，完全沒道理會發生這種事……它成為希望的燈塔，這太酷了。它周圍的一切都被烤焦、摧毀了，然後這輛亮藍色麵包車，就這樣停在那。」

普雷斯頓在加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）就讀機械工程系3年級時，一時興起買下這輛1977年福斯2型（Volkswagen Type 2）麵包車，把內部整修一番，住在裡面節省房租，渡過了大學最後一年。

▼普雷斯頓在麵包車上住了一年。（圖／達志影像／美聯社）



去年夏天，普雷斯頓把車賣給29歲朋友兼商業合夥人梅根（Megan Krystle Weinraub），一群好友今年1月去衝浪時，還幫麵包車取名「Azul」，也就是西班牙語的「藍色」，成為大家共同的回憶。

原本梅根把車停在馬里布（Malibu）一個社區，在規模最大的帕利塞德野火（Palisades fire）發生後，急忙帶著寵物狗撤離，原本已經不抱希望，未料幾天後收到鄰居傳來照片，「Azul」竟然毫髮無傷，「我非常震驚，我在浴室尖叫。」

梅根立刻打電話通知普雷斯頓，2人發現《美聯社》照片在網路上引發廣大迴響之後，對於「Azul」能夠為這麼多人提供慰藉，也感覺非常欣慰。