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獨／退休高官偕會計師兒助詐團騙10億　賓士霸公務車位畫面曝

▲▼刑事局前副局長莊定凱退休後持續佔用公家停車位。（圖／讀者提供）

▲刑事局前副局長莊定凱退休後，持續佔用公家車位停放私家賓士車。（圖／讀者提供）

記者劉昌松／台北報導

刑事局前副局長莊定凱涉嫌違反旋轉門條款，退休後到詐騙集團當門神，月領5萬元顧問薪水，雲林地檢署偵辦時發現，莊定凱退休後，竟然大喇喇地把自家賓士車停在刑事局科技大樓，占用公務車位，估計3年省下20萬元停車費，但因刑事局並沒有制定停車場管制規範，全案移由警政署調查違失人員行政責任。

莊定凱是在2022年1月間退休，2022年就以每月6萬元代價，擔任ACE王牌交易所的合規官，當時ACE王牌還打著莊定凱曾在警政署擔任防制洗錢組織平台召集人的名號，強調ACE王牌交易虛擬貨幣的合法性。

但ACE王牌掌控戶頭常因涉及不法洗錢遭圈存，莊定凱就會透過不知情的刑事局警員詢問銀行凍結狀況，莊的會計師兒子莊舜智則涉嫌以假的服務契約，協助ACE王牌以合法包裝，誤導檢調偵辦方向，最後ACE王牌創辦人潘奕彰等人因詐騙高達10億元遭偵辦起訴。

▲▼刑事局前副局長莊定凱。（圖／翻攝ACE王牌交易所）

▲莊定凱退休後陸續到ACE王牌交易所、二五電訊任職，涉嫌違反旋轉門條款。（圖／翻攝ACE王牌交易所）

雲林地檢署2024年另案追查「二五電訊」提供「黑莓卡」門號供詐騙集團使用案件，陸續發現莊定凱、莊舜智也在二五電訊當顧問，雲檢指揮多波搜索蒐證時，赫然發現，已退休莊定凱私人座車，竟然就停放在刑事局的公務車位，且莊定凱進出停車場完全不受管制，等於「刷臉」就能自由進出。

檢警查出，莊定凱在退休後，就向1名偵查隊長商借使用刑事局科技大樓的停車證，可自由進出地下室停車場，若以民間月租6000元價位計算，莊定凱從2022年退休至今3年，省去停車費約20萬元。

雲林地檢署日前已依違反《公務員服務法》起訴莊定凱涉當詐團門神案，針對占用公務車位涉及的圖利罪部分，因犯罪構成要件必須是公務員違背法令，而刑事局的停車場並無管理規章可循，加上停車場監視器早已超過時效、進出登記也沒有資料，因此全案已移由警方依警察人員獎懲規則調查相關失職人員。

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關鍵字：

莊定凱刑事局詐欺門神停車車位圖利獎懲

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