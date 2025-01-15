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有結冰機率！翠峰至大禹嶺入夜預警封閉　武嶺至松雪樓雙向禁行

▲▼合歡山區有結冰機率，翠峰至大禹嶺路段將預警性封閉。（圖／公路局提供，下同）

▲合歡山區有結冰機率，翠峰至大禹嶺路段將預警性封閉。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

依據最新氣象情資研判，15日台14甲線合歡山路段，受大陸冷氣團影響，夜間環境溫度在冰點以下，有局部路面結冰及固態降水機率，路側局部殘冰(雪)不易消融情況。公路養護單位將於15日18時起預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段（只出不進）。

另台14甲線武嶺至松雪樓（31K~33K）道路崎嶇蜿蜒且夜間視線不良，殘冰(雪)未消融，極易發生打滑失控，該路段今20時起採夜間雙向封閉管制。

養護工程分局表示，管制措施將視現地實際天候狀況，不排除提前啟動管制措施或擴大管制範圍至台8線，並將於16日7時視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，道路封閉造成不便敬請見諒。

▲▼合歡山區有結冰機率，翠峰至大禹嶺路段將預警性封閉。（圖／公路局提供，下同）

提醒用路人，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依114年合歡山雪季公告事項，下(積)雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車(含大型重型機車)，禁止進入管制路段】。

為協助農產蔬果的運送，台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅供有由公所造冊之蔬果農產運輸大貨車通行（只德基往谷關，無谷關往德基）。

公路局呼籲欲行駛台8線、台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

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