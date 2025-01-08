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可能連封5天！強烈冷氣團+水氣　合歡山區不排除預警性封路

▲依最新氣象情資顯示，未來4天內合歡山區有在零度左右的溫度出現。（圖／公路局提供）

▲依最新氣象情資顯示，未來4天內合歡山區有在零度左右的溫度出現。（圖／公路局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

最新氣象情資顯示，迎風面水氣配合強烈大陸冷氣團南下，2500公尺以上高海拔路段（鳶峰至大禹嶺），高山道路有零星降雪及局部結冰機率，台14甲線翠峰（18K）至大禹嶺（41.5K）路段，不排除於1月8日至1月12日夜間視天氣狀況實施預警性封閉道路管制 （只出不進）。

公路局東區養護工程分局提醒用路人，行前確認天氣與路況，隨車需攜帶雪鏈因應並小心慢行，高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整。

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另依今年合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段】

公路局呼籲，欲行駛台8線及台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。 

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