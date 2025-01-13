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合歡山區路況正常開放通行！武嶺至松雪樓路肩仍有零星結冰

▲▼台14甲線翠峰至大禹嶺路段路況正常，已於晨間7時恢復交通。（圖／公路局提供，下同）

▲台14甲線翠峰至大禹嶺路段路況正常，已於晨間7時恢復交通。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台14甲線翠峰至大禹嶺（18K~41.5K）12日夜間實施預警性封閉，13日清晨經養護工程分局派員檢視路況正常，已於上午7時解除封閉恢復交通。

養護工程分局提醒，武嶺至松雪樓（31K-33K）路段路肩尚有零星結冰未消融，請用路人小心行駛並注意沿線交維警示措施。提醒用路人：高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整。

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另依合歡山雪季公告事項，下（積）雪或路面結冰時，甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車及各類機、慢車（含大型重型機車），禁止進入管制路段。

▲▼台14甲線翠峰至大禹嶺路段路況正常，已於晨間7時恢復交通。（圖／公路局提供，下同）

公路局呼籲欲行駛台14甲線用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊，預先規劃旅行備案，俾能及時因應；相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打04-23715030及公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

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