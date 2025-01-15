賴清德自稱「無法干預司法」　民眾黨提這4人：幫你恢復記憶

▲民眾黨「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（資料照／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨11日於自由廣場舉行「釘孤枝」遊行，號召民眾抗議綠色威權破壞司法正義；民進黨主席賴清德15日於中常會表示，任何人都無法干預或介入司法判決，不能因為判決不如意，就抹煞司法的專業，甚至質疑司法獨立性。對此，民眾黨提起陳啓昱、林秉文、郭哲敏、吳乃仁，要幫民進黨「恢復記憶」，並批評賴清德照照鏡子、捫心自問。

針對賴清德15日於中常會發言「法官在審查個案已經確實落實司法獨立，任何人都無法干預或介入司法判決，…，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性」等，民眾黨批評，賴清德將大法官變成執政者的禁臠，讓憲法法庭變成內閣的鐵衛隊，操弄部分聽從上意的鷹犬，對在野黨前主席柯文哲進行司法追殺，種種干預司法的作為是「現在進行式」，請賴清德照照鏡子、捫心自問，不要睜眼說瞎話。

民眾黨表示，司法應該是實現公平正義的最後一道防線，但卻看到「陳啓昱、林秉文落跑，郭哲敏交保，替吳乃仁擔保」，司法雙標、選擇性辦案正在台灣真實上演，賴清德毫不遮掩的讓政治黑手介入，讓人民對司法逐漸失去信心，民進黨當時所承諾的司法改革全跳票，現在卻只會指責在野黨。

民眾黨要提醒賴清德，2008年蘇治芬案，民進黨立委柯建銘帶頭號召包圍地檢署；2013年的賴清德曾經以個人政治生命保證吳乃仁的清白，但12年過去，吳乃仁被判刑定讞，賴清德沒有退出政壇，反而繼續「賴著」當總統，這些往事仍歷歷在目，請問賴清德是忘記還是害怕想起來。

民眾黨指出，如果賴清德記性不好，民眾黨可以幫忙恢復記憶，過去賴清德在擔任立委期間，曾大聲疾呼「羈押是侵害人權的做法」，可如今卻讓司法淪為私法，成為執政黨打壓異己的工具，「民進黨如此雙標不思反省，讓賴總統一席話，成了天大的笑話」。