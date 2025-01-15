　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德自稱「無法干預司法」　民眾黨提這4人：幫你恢復記憶

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨「111拒絕綠色威權　還我司法正義」活動。（資料照／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨11日於自由廣場舉行「釘孤枝」遊行，號召民眾抗議綠色威權破壞司法正義；民進黨主席賴清德15日於中常會表示，任何人都無法干預或介入司法判決，不能因為判決不如意，就抹煞司法的專業，甚至質疑司法獨立性。對此，民眾黨提起陳啓昱、林秉文、郭哲敏、吳乃仁，要幫民進黨「恢復記憶」，並批評賴清德照照鏡子、捫心自問。

針對賴清德15日於中常會發言「法官在審查個案已經確實落實司法獨立，任何人都無法干預或介入司法判決，…，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性」等，民眾黨批評，賴清德將大法官變成執政者的禁臠，讓憲法法庭變成內閣的鐵衛隊，操弄部分聽從上意的鷹犬，對在野黨前主席柯文哲進行司法追殺，種種干預司法的作為是「現在進行式」，請賴清德照照鏡子、捫心自問，不要睜眼說瞎話。

民眾黨表示，司法應該是實現公平正義的最後一道防線，但卻看到「陳啓昱、林秉文落跑，郭哲敏交保，替吳乃仁擔保」，司法雙標、選擇性辦案正在台灣真實上演，賴清德毫不遮掩的讓政治黑手介入，讓人民對司法逐漸失去信心，民進黨當時所承諾的司法改革全跳票，現在卻只會指責在野黨。

民眾黨要提醒賴清德，2008年蘇治芬案，民進黨立委柯建銘帶頭號召包圍地檢署；2013年的賴清德曾經以個人政治生命保證吳乃仁的清白，但12年過去，吳乃仁被判刑定讞，賴清德沒有退出政壇，反而繼續「賴著」當總統，這些往事仍歷歷在目，請問賴清德是忘記還是害怕想起來。

民眾黨指出，如果賴清德記性不好，民眾黨可以幫忙恢復記憶，過去賴清德在擔任立委期間，曾大聲疾呼「羈押是侵害人權的做法」，可如今卻讓司法淪為私法，成為執政黨打壓異己的工具，「民進黨如此雙標不思反省，讓賴總統一席話，成了天大的笑話」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
23歲男「刮到」神秘特斯拉！維修費飆80萬
玉山下雪了　雪白仙境曝光
獨／黃仁勳旋風來了！台中市府邀逛逢甲夜市、一中街　攤商嗨翻
國旅沒救了？他逆風評2025「先雨後晴」　2大關鍵原因曝
沈春華女兒出國「心跳飆速急送醫」　5位數海外醫藥費曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

軍人已規劃加薪！志願役、戰鬥加給調整　已送行政院核定

藍稱賴清德指派韓國瑜赴美規格大減？　扁馬蔡歷年訪團規格一次看

被黃國昌批講廢話、協商現場談大罷免　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

賴清德邀韓國瑜任特使遞橄欖枝　以行動釋善意盼朝野對話

賴清德自稱「無法干預司法」　民眾黨提這4人：幫你恢復記憶

「小鴨把拔」賴瑞隆出新書　版稅及收益將全捐做公益

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

藍委提案刪光公視23億預算　王婉諭：請國民黨不要跟全台爸媽為敵

賴能你不能！黃國昌翻賴清德2008年對話　嗆綠雙標「不覺得可恥」？

沈伯洋揭「藍白立委不滿意度過半」　他曝民調3問題：是在藏什麼？

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

軍人已規劃加薪！志願役、戰鬥加給調整　已送行政院核定

藍稱賴清德指派韓國瑜赴美規格大減？　扁馬蔡歷年訪團規格一次看

被黃國昌批講廢話、協商現場談大罷免　柯建銘路過嗆：鬼扯什麼！

賴清德邀韓國瑜任特使遞橄欖枝　以行動釋善意盼朝野對話

賴清德自稱「無法干預司法」　民眾黨提這4人：幫你恢復記憶

「小鴨把拔」賴瑞隆出新書　版稅及收益將全捐做公益

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

藍委提案刪光公視23億預算　王婉諭：請國民黨不要跟全台爸媽為敵

賴能你不能！黃國昌翻賴清德2008年對話　嗆綠雙標「不覺得可恥」？

沈伯洋揭「藍白立委不滿意度過半」　他曝民調3問題：是在藏什麼？

作家涉精舍命案…詭吐1句話遭羈押！前學員揭真面目：我不相信

傑米福克斯睽違10年合體卡麥蓉狄亞茲！　「當場肉搏」嚇壞小孩

男花蓮石梯坪採海菜落海！大浪捲走卡礁岩　拉上岸送醫不治

高雄誇張三寶！騎士闖紅燈撞輕軌列車倒地　下秒爬起來跑了

台灣是AI浪潮受益者！　老謝秀關鍵數據證明

快訊／高雄3機車燒成骨架　疑微型電動2輪車電池自燃釀禍

楊晨熙談單身養小孩「感覺沒問題」　當媽半年認了：以前也想過

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

All in存款買房沒錢裝潢　「女友1舉動」超暖！他驚：像中樂透

日本19歲印尼女看護涉殺人！　廁所產子後虐殺女嬰

猛男著背心露腹肌「泰性感」　網友：可以加入Jolin的舞群

政治熱門新聞

中國跳票不買宏都拉斯白蝦　藍委轉頭砍外交部4億預算

名嘴祖師爺「志明」過世！　支持者震驚

藍營要砍業務費剩1元　數發部NCC回應

賴清德直面「釘孤枝」：不能判決不如意就抹煞

快訊／憲訴法暫時處分聲請收到了！　司法院證實：民進黨立委提出

快訊／鼎越自砍京華城20％容積獎勵

王婉諭獲不起訴要她道歉！王鴻薇3聲明回嗆

北捷閘門可用行動支付　10月底完工

鍾佳濱自爆沒到場！選舉公報竟寫「野百合領袖」

柯建銘為何點燃大罷免潮？　媒體人分析：就是逼宮賴清德

賴能你不能！黃國昌翻賴2008年對話

TPOC民調／賴清德滿意度52.9%過半　「北北基」民眾最不滿

大刀砍下去！國民黨決議總預算文宣費砍光　這3部會業務費剩1元

林姿妙財產來源不明遭停職　怒提行政救濟

更多熱門

相關新聞

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

立法院本會期即將進入尾聲，朝野進入總預算大清倉。其中，國民黨團針對各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、國家通訊傳播委員會（NCC）、陸委會業務費則刪減成只剩1元，引發NCC不滿抱屈。對此，國民黨立委洪孟楷指出，NCC委員審查不排、名單不送，大半年沒有主委，民進黨政府真的有在在乎NCC嗎？

沈伯洋揭「藍白立委不滿意度過半」　他曝民調3問題：是在藏什麼？

沈伯洋揭「藍白立委不滿意度過半」　他曝民調3問題：是在藏什麼？

賴能你不能！黃國昌翻賴2008年對話

賴能你不能！黃國昌翻賴2008年對話

鼎越自砍京華城20％容獎　游淑慧：還有728%容積率也算超高

鼎越自砍京華城20％容獎　游淑慧：還有728%容積率也算超高

韓、賴明喝咖啡和解？　朱立倫狂酸

韓、賴明喝咖啡和解？　朱立倫狂酸

關鍵字：

民眾黨柯文哲賴清德民進黨

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

陸女緬甸獲救　爸爸高喊：有強大祖國

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面