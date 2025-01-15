賴能你不能！黃國昌翻賴清德2008年對話　嗆綠雙標「不覺得可恥」？

▲民眾黨代理主席黃國昌出席「111拒絕綠色威權 還我司法正義」活動。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨11日於自由廣場舉行「釘孤枝」遊行，號召全民抗議綠色威權破壞司法正義；民進黨主席賴清德15日於中常會表示，任何人都無法干預或介入司法判決，不能因為判決不如意，就抹煞司法的專業，甚至質疑司法獨立性。對此，民眾黨代理黨主席黃國昌15日翻出，2008年賴清德批評檢察官收押取供等新聞，痛批「賴能你不能，不覺得可恥嗎？」

針對賴清德今在中常會對「111釘孤枝」做出回應，強調「個案審理過程中可以檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性」等，黃國昌15日下午於臉書發文痛批，「賴清德可以、其他人不行？」

黃國昌指出，「賴主席話講得漂亮，但從檢調大規模發動搜索柯文哲，羈押了4個月查無金流證據硬起訴，還嗆聲要無限期抗告，請問這符合哪門子『司法審理的規範』？」

「人民之所以憤怒，正是因為賴清德和民進黨雙標至極！」黃國昌舉例，2008年賴清德在邱義仁遭收押的同一天，大動作召開記者會，批評檢察官收押取供、故意放給媒體錯誤消息，要求檢方嚴守保障人權的分際、莫淪為政黨打壓異己的打手，「這些不都是賴清德政府現在對付柯文哲的手段嗎？」

最後，黃國昌強調，從「綠能你不能」到「賴能你不能」，「賴清德自己都不覺得可恥嗎？」