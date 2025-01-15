鼎越自砍京華城20％容獎　游淑慧：還有728%容積率也算超高

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見，針對京華城20％容積獎勵處置問題，台北市副市長李四川15日上午表示，鼎越公司已正式函文，願將20％容積獎勵暫緩變更設計，原則上3個月內會完成。對此，國民黨議員游淑慧說，扣除後鼎越還有728%容積，也算是超高容積率；另外，她也呼籲北市府相關單位廢止當年的捐贈協議書，取消接受鼎越公司的相關捐贈。

游淑慧今表示，早就算給鼎越聽了，接受副市長李四川的建議、放棄20%容獎，這才是對企業、還有對地方最好的方案。游還說，相比台北101的容積率也才752.62%，現在鼎越還有728%容積，也算是超高容積率，何必苦苦堅持？

「但貪心不足蛇吞象，可能就是京華城案的最佳寫照。」游淑慧說，仔細算算，若一開始就老老實實花錢買30%的容移，整體開發容積就已高達728%，就台北的商業區來說，也已經夠高了。

游淑慧直言，或許對一般人說，1000億和1100億都是天文數字，沒有不同；不過，可能對威京小沈、一個好賭的生意人來說，1000億和1100億，那可是多100億的利益，「百億利益，可能就是殺頭冒險也要做吧」。

另外，游淑慧也立即要求台北市政府相關單位與都發局，要儘快廢止當年的這一份協議書，取消接受鼎越公司的相關捐贈，非法的樓地板面積，產發局怎麼能夠接受，何況當年他們也不想接受。

游淑慧說，鼎越公司既然願意取消不合法的容積獎勵，市府也不要占人家的便宜，大家的權利義務還是乾乾淨淨的理一理比較好。

▲李四川表示，鼎越公司願自行將20％容積獎勵暫緩變更設計，意即自砍20％容獎。（資料圖／記者屠惠剛攝）