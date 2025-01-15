NCC不滿藍委刪業務費　洪孟楷：大半年沒主委民進黨真的在乎？

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院本會期即將進入尾聲，朝野進入總預算大清倉。其中，國民黨團針對各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、國家通訊傳播委員會（NCC）、陸委會業務費則刪減成只剩1元，引發NCC不滿抱屈。對此，國民黨立委洪孟楷指出，NCC委員審查不排、名單不送，大半年沒有主委，民進黨政府真的有在在乎NCC嗎？

洪孟楷指出，因為總預算審查，其中討論到NCC預算，國民黨團提案刪除業務宣傳費用，遭NCC抱屈；但一個更直接的事實是，NCC已經大半年沒有主委，四位任期到期委員也並未補齊，原因就是第二會期交通委員會民進黨召委從來沒有排過NCC委員的人事審查，既然沒有審查，就根本不可能通過。而12月初修法通過後不得連任，到現在將近兩個月，行政院還未重送，一拖再拖拖半年，請問，民進黨政府真的有在乎過NCC業務嗎？

洪孟楷接著說明，當初恐嚇人民，沒NCC委員會讓iPhone無法上市，如今過去半年電信業務有受到任何影響？其實根本沒有，恐怕絕大多數國人根本不知道NCC現在主委懸缺中，一個懸缺的職務卻沒有絲毫影響，這個單位平常存在感可想而知。

洪孟楷說，預算是「當用則用、當省則省」，把錢花在刀口上更是看守人民荷包的主要原則。如果真的該用的經費，經說明可使用一定不會阻擋，但如果連民進黨政府自己也「不要不緊」，人員半年不審查、不補提名，就不要怪在野黨盡責把關預算，一個預算審查，可照出到底中央部會有多少沒上班也不影響業務的冗員狀況。