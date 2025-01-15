接任員林市長！前民政處長賴致富宣誓：致力市政無縫接軌　

▲員林市代理市長由已退休前民政處長賴致富接任。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市長游振雄1月11日病逝，遺缺由已退休的前彰化縣民政處長賴致富代理，今(15日)舉辦印信交接典禮，賴曾在公所擔任6年主秘，對地方事務熟稔，上任後首要面對的是爭議最大的第二公墓增設禮儀廳一案，對此他強調，若市民有質疑將會持續溝通，另外對於市政推動將無縫接軌，也不會搬進市長官邸，以完成現階段任務為重。

▲員林市代理市長賴致富（右）接任。

賴致富今年56歲，曾擔任新聞處科長、張錦昆任職員林市長時被延攬進入公所擔任主任秘書6年，後再回到縣府擔任民政處長，去年3月16日，服務公職26年餘退休，回鄉當起農夫。

今年初游振雄因病驟逝，市長任期已過半，不須辦理補選，縣府依據地方制度法第82條規定，指派退休已經10個月的賴致富擔任代理市長，認為賴致富政通人和，對地方事務熟稔，是個最適合的人選。

▲現任民政處代理處長陳俊南監誓。

員林市第二公墓增設禮儀廳雖然已經拍板定案，但地方反彈聲浪仍然相當大，賴致富表示，既定的政策將持續推動，市民反對將會持續溝通，目前暫時沒有搬入市長官邸的打算，至於是否要拚連任，他個人認為是階段性任務，將延續游振雄市長的政務無縫接軌，持續推動市政最重要。

▲員林市民代合照。