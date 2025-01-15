　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

接任員林市長！前民政處長賴致富宣誓：致力市政無縫接軌　

▲員林市代理市長賴致富接任。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市代理市長由已退休前民政處長賴致富接任。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市長游振雄1月11日病逝，遺缺由已退休的前彰化縣民政處長賴致富代理，今(15日)舉辦印信交接典禮，賴曾在公所擔任6年主秘，對地方事務熟稔，上任後首要面對的是爭議最大的第二公墓增設禮儀廳一案，對此他強調，若市民有質疑將會持續溝通，另外對於市政推動將無縫接軌，也不會搬進市長官邸，以完成現階段任務為重。

▲員林市代理市長賴致富接任。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市代理市長賴致富（右）接任。

賴致富今年56歲，曾擔任新聞處科長、張錦昆任職員林市長時被延攬進入公所擔任主任秘書6年，後再回到縣府擔任民政處長，去年3月16日，服務公職26年餘退休，回鄉當起農夫。

今年初游振雄因病驟逝，市長任期已過半，不須辦理補選，縣府依據地方制度法第82條規定，指派退休已經10個月的賴致富擔任代理市長，認為賴致富政通人和，對地方事務熟稔，是個最適合的人選。

▲員林市代理市長賴致富接任。（圖／記者唐詠絮攝）

▲現任民政處代理處長陳俊南監誓。

員林市第二公墓增設禮儀廳雖然已經拍板定案，但地方反彈聲浪仍然相當大，賴致富表示，既定的政策將持續推動，市民反對將會持續溝通，目前暫時沒有搬入市長官邸的打算，至於是否要拚連任，他個人認為是階段性任務，將延續游振雄市長的政務無縫接軌，持續推動市政最重要。

▲員林市代理市長賴致富接任。（圖／記者唐詠絮攝）

▲員林市民代合照。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
23歲男「刮到」神秘特斯拉！維修費飆80萬
玉山下雪了　雪白仙境曝光
獨／黃仁勳旋風來了！台中市府邀逛逢甲夜市、一中街　攤商嗨翻
國旅沒救了？他逆風評2025「先雨後晴」　2大關鍵原因曝
沈春華女兒出國「心跳飆速急送醫」　5位數海外醫藥費曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Compass集團親訪台南　黃偉哲盼日本友人多認識選購台南好米

台南打造優質校園資訊基礎環境建設　蟬聯11年全國特優！

桃園市中路足球場整建敲定　立委萬美玲爭取教育部補助6成經費

祥蛇獻瑞　台電台南暖心關懷獨老送年菜紅包

接任員林市長！前民政處長賴致富宣誓：致力市政無縫接軌　

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

氣溫驟降！台東縣政府寒冬送暖　為弱勢民眾親送熱食

基隆市府公布「蛇來運轉」春聯　漸層線條展現海港特色

南消2024年強化災害防救志工救災中程計畫　榮獲全國第一

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

【人家害怕吉了】吉娃娃亂尿尿還沒被罵就先狂抖

陳奕認愛小10歲五分埔千金　穩交10個月「我出道她可能才9歲」

賓士妹勤美商圈搶車位　嗆「沒寫妳名字」結局超反轉！

造型師媽媽生重病　宋慧喬一聽「秒匯巨款」

Compass集團親訪台南　黃偉哲盼日本友人多認識選購台南好米

台南打造優質校園資訊基礎環境建設　蟬聯11年全國特優！

桃園市中路足球場整建敲定　立委萬美玲爭取教育部補助6成經費

祥蛇獻瑞　台電台南暖心關懷獨老送年菜紅包

接任員林市長！前民政處長賴致富宣誓：致力市政無縫接軌　

EMU3000型新自強號座椅優化　今年起陸續更新

導入科技救災！台東縣消防節表揚警消及服務30年義消楷模

氣溫驟降！台東縣政府寒冬送暖　為弱勢民眾親送熱食

基隆市府公布「蛇來運轉」春聯　漸層線條展現海港特色

南消2024年強化災害防救志工救災中程計畫　榮獲全國第一

高雄誇張三寶！騎士闖紅燈撞輕軌列車倒地　下秒爬起來跑了

台灣是AI浪潮受益者！　老謝秀關鍵數據證明

快訊／高雄3機車燒成骨架　疑微型電動2輪車電池自燃釀禍

楊晨熙談單身養小孩「感覺沒問題」　當媽半年認了：以前也想過

妹子每月收前男友轉2200元　用途曝光！網讚：負責任好人

All in存款買房沒錢裝潢　「女友1舉動」超暖！他驚：像中樂透

日本19歲印尼女看護涉殺人！　廁所產子後虐殺女嬰

軍人已規劃加薪！志願役、戰鬥加給調整　已送行政院核定

23歲男「刮到」神秘特斯拉！維修費飆80萬　他挨撞還衰被開罰

新光三越台南小北門店6月登場！主打「年輕時髦」好吃好玩

猛男著背心露腹肌「泰性感」　網友：可以加入Jolin的舞群

地方熱門新聞

南投縣春節連假三大塞車地雷路段曝

2025桃園年貨大街登場　優質年貨一站購足

失業給付更方便　雲林海線鄉親北港就能辦

新春用藥慢性病患提前領　舊藥回收三步驟

愛心滿滿　桃園移工宿舍大火募捐二手衣爆量

煮食不慎釀火警鄰居報案化危機

《邁進—周景揚校長與中央大學》 新書發表

慈濟草屯邀500弱勢和獨老歲末圍爐

張善政聽取捷運綠線　周邊通行環境改善計劃　　

高鐵桃園站送上新年禮物　協助慢飛天使出遊

日式老屋與貓台南主題餐廳登場

嘉義市粉紅燈飾「I CHIAYI U」登時代廣場

童寒冷夜公園徘徊　屏東警助找到家人

94歲長者申辦輔具補助在無障礙之家電梯滑倒受傷

更多熱門

相關新聞

助鹹粥嬤救孫！彰議員賴清美被指幫詐團背書

助鹹粥嬤救孫！彰議員賴清美被指幫詐團背書

鹹粥嬤的20歲金孫黃男因涉詐騙案，遭大陸山西公安局拘禁，縣議員賴清美日前為她籌旅費發聲，引發網友反嗆是在「為詐騙集團背書」。對此，賴清美強調，詐騙本是很不對又惡質的行為，被法律懲罰本是應該的，但她認為一個單親高中生半工半讀，在超商打工賺錢，可能是被朋友慫恿騙到國外去，才希望能藉著阿嬷親的親情，讓誤入歧途的孫子走回正軌。

床墊砸死騎士真相曝　他無照騎車還超速

床墊砸死騎士真相曝　他無照騎車還超速

彰化染整加工廠火警　10米高集塵設備狂冒煙

彰化染整加工廠火警　10米高集塵設備狂冒煙

彰化市爭取輝達台灣總部　台化打臉

彰化市爭取輝達台灣總部　台化打臉

粉紅超跑5／1起駕！時速4公里37小時大挑戰

粉紅超跑5／1起駕！時速4公里37小時大挑戰

關鍵字：

彰化民政處長賴致富連任員林市長游振雄

讀者迴響

熱門新聞

色情網站「Miss AV」被消滅！反盜女優證實了

男日抽出「1000c.c.牛奶痰」！醫嘆：已成台灣最大死因

56萬YTR阿倫雙胞胎女兒「隔12天相繼離世」

女優石川澪沒收盜版網站　MissAV反擊了

精舍殺人關鍵原因曝　王薀眼睜睜看她遭虐死

跑友變砲友！建築師凍未條不倫7年慘了

蹦闆副業營收超過50億「超狂年終曝光」！

不吃甜仍患糖尿病　身體1部位變粗是警訊

女大生按摩熟睡遭店長硬上　「非常噁心」對話曝

知名按摩店爆連續性侵　店長竟「強行進入」

快訊／「全台有雨」10級強風要來了　今降8℃越晚越冷

影評人見李威捲精舍命案嚇到：不寒而慄！　消失10年虔心修佛

男7天內狂走25萬步　身體驚人變化曝光

陸女緬甸獲救　爸爸高喊：有強大祖國

性侵案波及美樂蒂聯名！麥當勞2點回應

更多

最夯影音

更多

女友餓了想不到吃什麼生悶氣　自認沒理由：不想到家還這樣

赴泰工作被騙到緬甸詐騙園區！　火舞表演者脫困返台曝恐怖經歷

被警察攔檢離開竟忘記老婆直接騎走... #中國大陸

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

強震中回頭背起同學往外衝　高中生獲校方表揚減免學費

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面