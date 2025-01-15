「奪命床墊」颱風天砸死27歲騎士！真相曝光　他無照騎車還超速

記者唐詠絮／彰化報導

2023年小犬颱風來襲時，彰化縣線西鄉1名27歲許姓孝子，清晨5點多載著友人前往鹿港，行經沿海路，突然被一張被強風吹起、迎面飛來的床墊砸中，許頭部重擊身亡。檢警根依據行車事故鑑定，發現該路段限速70公里，許男不僅超速行駛，甚至還無照上路，而床墊所有人黃女未將床墊放置妥當雖然疏失，但不構成過失致死罪，將她不起訴處分。

▲彰化27歲許男撞擊床墊身亡。（圖／ETtoday資料照）

但死者家屬今天收到檢方不起訴書，悲慟不已，將再上訴尋求司法正義。許男媽媽難過的說，「真的不能接受」，她說，這個案子已經拖了2年，兒子是她一手帶大、很孝順，想到兒子身亡，而身體每況愈下，會再透過司法程序為兒子討公道。

不起訴書指出，黃女於2023年4、5月間將廢棄的白色床墊，棄置在彰化縣伸港鄉沿海路1段某工廠前空地，10月5日正值小犬颱風來襲，本應將床墊綑綁固定，卻因強風吹到道路，導致許男閃避不及撞擊，因顱內出血、顏面骨折送醫搶救隔天宣告不治。

▲廢棄白色床墊從工廠庭院飛出。（圖／ETtoday資料照）

黃女偵訊時坦承床墊是她所有，因為用不到所以要丟棄，律師辯稱，床墊是大型物品，必須等到過年才有免費清運」，而床墊飛到路上後，還有其他車輛經過，但是都有閃過沒有出事，懷疑死者超速，且床墊棄置點是在工廠前空地，不是在路上。

檢方指出，本案經送行車事故鑑定會，認為黃女未將床墊放置妥當，夜間遭強風吹到車道，形成道路障礙物衍生事故；許男無照夜間超速行駛、又未注意車前狀況、導致閃煞不及，兩人都是肇事原因。

檢方勘驗監視器畫面，發現當時床墊被吹到道路佔用外側車道約1/3，部分占用內側車道，有一輛黑色轎車行經時減速往左偏移繞過床墊後離去，但被害人經過時，在距離床墊約2-3公尺時，雖然疑似有煞車，但仍撞上床墊。

▲彰化27歲許男撞擊床墊身亡。（圖／ETtoday資料照）

檢察官表示，政府時常宣導非必要時於颱風天避免外出，行駛時應減速慢行，卻以時速80-90公里超速行駛該路段，顯然將自身陷於高度風險中，而撞擊床墊身亡，黃女涉過失致死罪嫌證據不足，將她不起訴處分。